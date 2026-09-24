https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/adliyelerde-yeni-donem-dijital-ortam-guvenligi-ve-dezenformasyonla-mucadele-burolari-kuruluyor--1109006659.html
Adliyelerde yeni dönem: Dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruluyor
Adliyelerde yeni dönem: Dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruluyor
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını açıkladı. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T14:12+0300
2026-09-24T14:12+0300
2026-09-24T14:14+0300
türki̇ye
akın gürlek
adalet bakanlığı
savcı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105578613_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_e03d5c6f06eac40a09c189bb3cd89883.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde '“Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları”nın kurulacağını açıkladı. Bakan Gürlek, suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetlerin uzmanlaşmış savcılar tarafından takip edileceğini kaydetti. Cumhuriyet Başsavcılarına yazı gönderildiBakan Gürlek'in sosyal medyada yaptığı açıklama şu şekilde: "Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hâle getiriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren; vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz. Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla, adliyelerimizde “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları”nı kuruyoruz.Uzmanlaşmış savcılar görev yapacak Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek; şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek. Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek. Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan; kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hâkim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfa-depreminin-ardindan-deprem-uzmanlarindan-ilk-aciklamalar-daha-buyuk-deprem-bekleniyor-mu-1108996345.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105578613_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_64ecda621c722a49f64c0e46e2cc8b78.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akın gürlek, adalet bakanlığı, savcı
akın gürlek, adalet bakanlığı, savcı
Adliyelerde yeni dönem: Dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruluyor
14:12 24.09.2026 (güncellendi: 14:14 24.09.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde '“Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları”nın kurulacağını açıkladı. Bakan Gürlek, suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetlerin uzmanlaşmış savcılar tarafından takip edileceğini kaydetti.
Cumhuriyet Başsavcılarına yazı gönderildi
Bakan Gürlek'in sosyal medyada yaptığı açıklama şu şekilde:
"Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hâle getiriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren; vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz. Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla, adliyelerimizde “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları”nı kuruyoruz.
Uzmanlaşmış savcılar görev yapacak
Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek; şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek. Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek. Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan; kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hâkim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."