https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/adliyelerde-yeni-donem-dijital-ortam-guvenligi-ve-dezenformasyonla-mucadele-burolari-kuruluyor--1109006659.html

Adliyelerde yeni dönem: Dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruluyor

Adliyelerde yeni dönem: Dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruluyor

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını açıkladı. 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T14:12+0300

2026-09-24T14:12+0300

2026-09-24T14:14+0300

türki̇ye

akın gürlek

adalet bakanlığı

savcı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde '“Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları”nın kurulacağını açıkladı. Bakan Gürlek, suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetlerin uzmanlaşmış savcılar tarafından takip edileceğini kaydetti. Cumhuriyet Başsavcılarına yazı gönderildiBakan Gürlek'in sosyal medyada yaptığı açıklama şu şekilde: "Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hâle getiriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren; vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz. Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla, adliyelerimizde “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları”nı kuruyoruz.Uzmanlaşmış savcılar görev yapacak Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek; şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek. Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek. Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan; kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hâkim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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akın gürlek, adalet bakanlığı, savcı