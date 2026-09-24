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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/adliyelerde-yeni-donem-dijital-ortam-guvenligi-ve-dezenformasyonla-mucadele-burolari-kuruluyor--1109006659.html
Adliyelerde yeni dönem: Dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruluyor
Adliyelerde yeni dönem: Dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruluyor
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını açıkladı. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde '“Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları”nın kurulacağını açıkladı. Bakan Gürlek, suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetlerin uzmanlaşmış savcılar tarafından takip edileceğini kaydetti. Cumhuriyet Başsavcılarına yazı gönderildiBakan Gürlek'in sosyal medyada yaptığı açıklama şu şekilde: "Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hâle getiriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren; vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz. Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla, adliyelerimizde “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları”nı kuruyoruz.Uzmanlaşmış savcılar görev yapacak Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek; şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek. Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek. Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan; kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hâkim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."
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akın gürlek, adalet bakanlığı, savcı
akın gürlek, adalet bakanlığı, savcı

Adliyelerde yeni dönem: Dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruluyor

14:12 24.09.2026 (güncellendi: 14:14 24.09.2026)
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© AA / Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde '“Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları”nın kurulacağını açıkladı. Bakan Gürlek, suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetlerin uzmanlaşmış savcılar tarafından takip edileceğini kaydetti.

Cumhuriyet Başsavcılarına yazı gönderildi

Bakan Gürlek'in sosyal medyada yaptığı açıklama şu şekilde:
"Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hâle getiriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren; vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz. Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla, adliyelerimizde “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları”nı kuruyoruz.

Uzmanlaşmış savcılar görev yapacak

Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek; şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek. Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek. Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan; kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hâkim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."
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