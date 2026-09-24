https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/abd-ve-abde-yapay-olarak-gunesin-parlakligini-azaltmayi-degerlendiriyor-1108987770.html
'ABD ve AB'de yapay olarak güneşin parlaklığını azaltmayı değerlendiriyor'
'ABD ve AB'de yapay olarak güneşin parlaklığını azaltmayı değerlendiriyor'
Sputnik Türkiye
ABD ve Avrupa Birliği’ndeki bazı politikacıların, küresel ısınmayı azaltmak amacıyla Güneş’in parlaklığını yapay olarak düşürmeye yönelik yöntemleri... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T05:24+0300
2026-09-24T05:24+0300
2026-09-24T05:24+0300
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küresel ısınma
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ABD ve AB'deki politikacıların, küresel ısınmayla mücadele etmek için güneş jeomühendisliği kullanarak Güneş'in parlaklığını yapay olarak azaltma olasılığını özel olarak değerlendirdikleri iddia edildi.Politico'nun iki eski hükümet yetkilisine atıfta bulunarak bildirdiğine göre, çevrecilerin bu tür teknolojilere, ozon tabakasına zarar verme ve hava koşullarını değiştirme potansiyelleri nedeniyle karşı çıktığı belirtildi.Buna ek olarak, gazete, jeomühendislik müdahalelerinin küresel ısınmanın temel nedenlerini, özellikle de petrol, doğalgaz ve kömürün yakılmasını ortadan kaldıramadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/yunanistan-abye-cagri-turkiyedeki-cop31-boykot-1108985882.html
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abd, ab, güneş, küresel ısınma
abd, ab, güneş, küresel ısınma
'ABD ve AB'de yapay olarak güneşin parlaklığını azaltmayı değerlendiriyor'
ABD ve Avrupa Birliği’ndeki bazı politikacıların, küresel ısınmayı azaltmak amacıyla Güneş’in parlaklığını yapay olarak düşürmeye yönelik yöntemleri değerlendirdiği iddia edildi.
ABD ve AB'deki politikacıların, küresel ısınmayla mücadele etmek için güneş jeomühendisliği kullanarak Güneş'in parlaklığını yapay olarak azaltma olasılığını özel olarak değerlendirdikleri iddia edildi.
Politico'nun iki eski hükümet yetkilisine atıfta bulunarak bildirdiğine göre, çevrecilerin bu tür teknolojilere, ozon tabakasına zarar verme ve hava koşullarını değiştirme potansiyelleri nedeniyle karşı çıktığı belirtildi.
Buna ek olarak, gazete, jeomühendislik müdahalelerinin küresel ısınmanın temel nedenlerini, özellikle de petrol, doğalgaz ve kömürün yakılmasını ortadan kaldıramadığını belirtti.