https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/80-yillik-kahvaltici-kapaniyor-bergamali-96-yasindaki-esref-amca-unlu-dukkanini-kapatiyor-1109000225.html

80 yıllık kahvaltıcı kapanıyor: Bergamalı 96 yaşındaki Eşref Amca ünlü dükkanını kapatıyor

80 yıllık kahvaltıcı kapanıyor: Bergamalı 96 yaşındaki Eşref Amca ünlü dükkanını kapatıyor

Sputnik Türkiye

Bergama'da 80 yıldır geleneksel lezzetler sunan kahvaltıcı Eşref Taşkın dükkanını kapatmanın hüznünü yaşıyor. 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T12:25+0300

2026-09-24T12:25+0300

2026-09-24T12:25+0300

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sosyal medya

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İzmir Bergama'da 96 yaşındaki Eşref Taşkın dedesinin açtığı ve kendisinin 80 yıldır geleneksel lezzetlerle işlettiği kahveci dükkanını kapatmaya hazırlanıyor. Bir süredir yaşından dolayı işleri oğluna devreden ama dükkana gelmekten hiç vazgeçmeyen Taşkın, son dönemde de sosyal medya fenomenlerinin sık sık ziyaret ettiği isimlerdendi. Meşhur kahvaltı dükkanının 1-2 ay içerisinde kapanacağı belirtildi. 80 yıldır işinin başındaEşref Taşkın, dedesinin Selinos Deresi yakınında açtığı dükkanda 16 yaşında çalışmaya başladı. Bölgeye özgü lezzetlerle kahvaltı hazırlayan Taşkın, 20 yaşında işin başına geçti. Adıyla özdeşleşen mekanda 96 yaşındaki Eşref amcanın yıllardır değişmeyen kahvaltı hazırlama ve servis şekli, zamanla işletmeyi ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline getirdi. İlerleyen yaşına rağmen azmiyle görenleri kendine hayran bırakan Taşkın, daha sonra işleri oğlu Erkin Taşkın'a devretti. Buna rağmen çok sevdiği dükkanına gelmeye devam eden Eşref amca, burada oğluna yardım ederken müşterilerle de muhabbet ediyor.Herkes beni çok seviyor Özenle hazırlanan bal, kaymak, peynir, süt, çay, yumurta ve zeytinden oluşan kahvaltı menüsüyle Taşkın'ın kahvaltı salonu, ilçe dışından gelen ziyaretçilerini de ağırlıyor. Taşkın, dükkanda çalıştığı ilk zamanlarda kahvaltının bugünkü gibi yaygın olmadığını belirten Taşkın, "İlk zamanlar süt, ekmek veriyorduk kahvaltıda. O zaman insanlar için bu tip kahvaltılar lükstü. Kaliteli malzeme kullanıyoruz. En başta lezzet. Lezzet ve normallik. Karışık bir şey yok. Olduğu gibi doğal." dediİşletmesinin küçük bir yer olduğunu ancak insanların burayı sahiplendiğini anlatan Taşkın, kendisine gösterilen ilgiden mutlu olduğunu belirtti. Yaşı nedeniyle yorulduğunu dile getiren Taşkın, şunları kaydetti:"İnsan yaşlandıkça başka şeyler düşünüyor. Rahatlık düşünüyor. Geliyorum, burada oturuyorum, vakit geçiriyorum. Dükkanı işletmesem de gelip otursam benim için büyük bir rahatlık. Benim için bir devlet burası. Küçük bir işletme. Büyük değil ama ne bileyim, insanlar büyütüyorlar. Herkes beni çok seviyor. Ben Picasso muyum? Ben sebep bulamıyorum. Gayet normal görüyorum her şeyi. 'Senin için geldik' diyorlar. Almanya'dan, İtalya'dan, Kafkaslardan gelen var."Evde ne yapacağım diye soruyorTaşkın'ın oğlu Erkin Taşkın da dükkanın bulunduğu alanın kamulaştırıldığını, işletmeyi kısa süre içinde kapatmaya hazırlandıklarını söyledi. Yeni bir işletme açmayacaklarını belirten Taşkın da şunları söyledi:"Bir iki ay içinde kapatacağız. Babamın yaşından dolayı bu saatten sonra dükkan açacak değiliz. Biz de pek istemiyoruz. Çünkü zor iş bu işler. Onun anıları, her şeyi burada. İki büklüm ama gelmek istiyor. Ne yapacağız, getiriyoruz. Şimdi zaten 'Ben ne yapacağım evde?' deyip duruyor. Biz de 'Sen yatağa hapis değilsin, şükret haline' diyoruz. Öyle avutuyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/vedat-milordan-serpme-kahvalti-cikisi-yemeyecegim-urun-icin-neden-odeme-yapayim-1106048425.html

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