İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Vedat Milor'dan serpme kahvaltı çıkışı: 'Yemeyeceğim ürün için neden ödeme yapayım'
Vedat Milor, serpme kahvaltı uygulamalarındaki ücretlendirme sistemini eleştirdi. Milor, tüketicilerin yemediği ürünler için ödeme yapmak zorunda kalmasının...
2026-05-26T20:23+0300
vedat milor
yemek
yemek programı
kahvaltı
serpme kahvaltı
restoran
restoran zinciri
20:23 26.05.2026
© Fotoğraf : TwitterVedat Milor
Vedat Milor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
Vedat Milor, serpme kahvaltı uygulamalarındaki ücretlendirme sistemini eleştirdi. Milor, tüketicilerin yemediği ürünler için ödeme yapmak zorunda kalmasının tartışılması gerektiğini ifade etti.
Ünlü gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında serpme kahvaltı kültürüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Paylaşımında, “Bir mekan ‘serpme kahvaltı kişi başıdır’ diyebilir. Ama tüketici de şunu sormakta haklı: Yemeyeceğim ürün için neden ödeme yapayım? Serpme kahvaltı meselesi artık lezzetten çok adalet ve israf tartışmasına dönüştü. Siz ne düşünüyorsunuz?” ifadelerine yer veren Milor’un sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Milor’un paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcı, serpme kahvaltılardaki yüksek fiyatlar, israf ve porsiyon miktarlarıyla ilgili görüşlerini paylaştı.
