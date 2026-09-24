https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/50-bin-tllik-alisveris-yapti-parasini-odemeden-cikti-yakalanan-fenomen-isim-hakkinda-karar-verildi-1109010266.html

50 bin TL’lik alışveriş yaptı, parasını ödemeden çıktı: Yakalanan fenomen isim hakkında karar verildi

50 bin TL’lik alışveriş yaptı, parasını ödemeden çıktı: Yakalanan fenomen isim hakkında karar verildi

Sputnik Türkiye

Nişantaşı'nda bir mağazadan yaklaşık 50 bin liralık ürün alarak ödeme yapmadan dışarı çıkan sosyal medya fenomeni kadın, mağaza çalışanları tarafından... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T16:27+0300

2026-09-24T16:27+0300

2026-09-24T16:27+0300

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türkiye

nişantaşı

hırsızlık

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İstanbul Nişantaşı'nda bir mağazadan toplam değeri 47 bin 860 liralık ürünleri alarak ödeme yapmadan dışarı çıkan sosyal medya fenomeni mağaza çalışanları tarafından yakalandı. Emniyete götürülen isim, 'Dalgınlıkla çıktım' derken aldığı ürünlerin parasını ödemek istediğini de söyledi. Sosyal medya fenomeni kadının daha önce de aynı mağazada benzer bir olaya karıştığı ortaya çıktı. Görevliler fark ettiSabah'ın haberine göre, bir mağazadan toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürünü alan sosyal medya fenomeni ve ressam Dem Sevinç K. ürünlerin ücretini ödemeden dışarı çıktı. Durumu fark eden mağaza görevlileri kadını kapının önünde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ürünler mağazaya geri teslim edilirken, mağaza yetkilileri olayla ilgili şikayetçi oldu.Daha önce de aynı mağazada benzer bir olaya karışmışHarbiye Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen kadının ifadesinde, "Kuzenimi arayacaktım, onu bekliyordum' dediği belirtilirken, aldığı ürünlerin parasını ödemek istediğini söylediği kaydedildi. Polisin yaptığı incelemede Dem Sevinç K.'nin aynı mağazada daha önce de benzer bir olaya karıştığı belirlendi. Mağaza çalışanlarının o olayda şikayetçi olmadığı öğrenildi.Daha önce de bir arkadaşının çantasından para çalmasıyla ilgili olarak hakkında işlem yapıldığı tespit edilen kadın hakkında 'iş yerinden hırsızlık' suçundan yeniden işlem yapıldı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ressam Dem Sevinç K.'nin mağazada ürünleri aldığı ve ardından mağazadan çıktığı görüldü.

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türkiye, nişantaşı, hırsızlık