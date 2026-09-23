https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/zaharovadan-polonyali-bakana-ironik-yanit-haloperidol-almali-1108955228.html

Zaharova'dan Polonyalı bakana ironik yanıt: ‘Haloperidol almalı’

Zaharova'dan Polonyalı bakana ironik yanıt: ‘Haloperidol almalı’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, olası bir savaş ihtimaline karşı gıda stoku yaptığını açıklayan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye tepki... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T09:10+0300

2026-09-23T09:10+0300

2026-09-23T09:11+0300

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Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski, Polonya basınına yaptığı açıklamada, olası bir savaş durumuna karşı pirinç ve reçel stoku yaptığını, ayrıca sığınak olarak kullanacağı yeri belirlediğini ifade etti.Söz konusu beyanları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda ve gerçekten ihtiyacı olan tek şey haloperidol" ifadelerini kullandı.Daha önce Polonya makamları, vatandaşlarına acil durumlar, doğal afetler, tahliye veya elektrik kesintilerine karşı en az 72 saatlik hayatta kalma kiti hazırlamaları tavsiyesinde bulunmuştu.‘Lavrov'un BM Genel Kurulu'ndaki ilk görüşmesi Rubio ile olacak’Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geleceği bildirildi.Konuya ilişkin açıklamada bulunan Zaharova, New York’ta düzenlenecek BM Genel Kurulu temasları kapsamında Lavrov’un ilk görüşmesini ABD’li mevkidaşı ile gerçekleştireceğini belirtti.Sputnik’e konuşan Zaharova, "İlk görüşmelerin New York saatiyle sabahın erken saatlerinde yapılması planlanıyor. Programın ilk maddesini ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile gerçekleştirilecek müzakereler oluşturacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-bm-guvenlik-konseyinin-ukrayna-oturumuna-katilacak-1108953348.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, radoslaw sikorski, sergey lavrov, marco rubio, abd, new york, polonya, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu