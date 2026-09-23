Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-bm-guvenlik-konseyinin-ukrayna-oturumuna-katilacak-1108953348.html
Lavrov, BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna oturumuna katılacak
Lavrov, BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna oturumuna katılacak
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), 23 Eylül Çarşamba günü Ukrayna gündemiyle toplanacağı, oturumda Rusya’yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T01:10+0300
2026-09-23T01:10+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
ukrayna
new york
bm genel kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105389538_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00fb52d5c1f3ef1a79d7eb73ff93973a.jpg
BMGK’nin çalışma takvimine göre, “Ukrayna’da barış ve güvenliğin korunması” başlıklı özel oturum New York saatiyle 11.00’de (TSİ 18.00) başlayacak.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında Rusya heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesini bu oturumda temsil edecek.Genel Kurul çalışmaları kapsamında Avrupalı yetkililerin de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı ve bakanın New York’ta olması sebebiyle, bahsi geçen isimlerden bazılarının da bu oturuma katılabileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/witkoff-ve-kushner-ukrayna-heyetiyle-new-yorkta-gorusecek-1108951747.html
rusya
ukrayna
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105389538_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_d16a4769ab38818d54cdd7a77f572cef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, rusya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ukrayna, new york, bm genel kurulu
sergey lavrov, rusya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ukrayna, new york, bm genel kurulu

Lavrov, BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna oturumuna katılacak

01:10 23.09.2026
© Sputnik / Kirill ZıkovRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© Sputnik / Kirill Zıkov
Abone ol
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), 23 Eylül Çarşamba günü Ukrayna gündemiyle toplanacağı, oturumda Rusya’yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un temsil etmesinin beklendiği bildirildi.
BMGK’nin çalışma takvimine göre, “Ukrayna’da barış ve güvenliğin korunması” başlıklı özel oturum New York saatiyle 11.00’de (TSİ 18.00) başlayacak.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında Rusya heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesini bu oturumda temsil edecek.
Genel Kurul çalışmaları kapsamında Avrupalı yetkililerin de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı ve bakanın New York’ta olması sebebiyle, bahsi geçen isimlerden bazılarının da bu oturuma katılabileceği belirtiliyor.
Steve Witkoff, Jared Kushner ve Vladimir Zelenskiy Kiev'de - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Witkoff ve Kushner, Ukrayna heyetiyle New York’ta görüşecek
Dün, 23:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала