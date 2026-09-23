https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-bm-guvenlik-konseyinin-ukrayna-oturumuna-katilacak-1108953348.html

Lavrov, BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna oturumuna katılacak

Lavrov, BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna oturumuna katılacak

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), 23 Eylül Çarşamba günü Ukrayna gündemiyle toplanacağı, oturumda Rusya’yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T01:10+0300

2026-09-23T01:10+0300

2026-09-23T01:10+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

ukrayna

new york

bm genel kurulu

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BMGK’nin çalışma takvimine göre, “Ukrayna’da barış ve güvenliğin korunması” başlıklı özel oturum New York saatiyle 11.00’de (TSİ 18.00) başlayacak.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında Rusya heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesini bu oturumda temsil edecek.Genel Kurul çalışmaları kapsamında Avrupalı yetkililerin de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı ve bakanın New York’ta olması sebebiyle, bahsi geçen isimlerden bazılarının da bu oturuma katılabileceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/witkoff-ve-kushner-ukrayna-heyetiyle-new-yorkta-gorusecek-1108951747.html

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sergey lavrov, rusya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ukrayna, new york, bm genel kurulu