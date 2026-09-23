https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-bm-guvenlik-konseyinin-ukrayna-oturumuna-katilacak-1108953348.html
Lavrov, BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna oturumuna katılacak
Lavrov, BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna oturumuna katılacak
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), 23 Eylül Çarşamba günü Ukrayna gündemiyle toplanacağı, oturumda Rusya’yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T01:10+0300
2026-09-23T01:10+0300
2026-09-23T01:10+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
ukrayna
new york
bm genel kurulu
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BMGK’nin çalışma takvimine göre, “Ukrayna’da barış ve güvenliğin korunması” başlıklı özel oturum New York saatiyle 11.00’de (TSİ 18.00) başlayacak.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında Rusya heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesini bu oturumda temsil edecek.Genel Kurul çalışmaları kapsamında Avrupalı yetkililerin de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı ve bakanın New York’ta olması sebebiyle, bahsi geçen isimlerden bazılarının da bu oturuma katılabileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/witkoff-ve-kushner-ukrayna-heyetiyle-new-yorkta-gorusecek-1108951747.html
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sergey lavrov, rusya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ukrayna, new york, bm genel kurulu
sergey lavrov, rusya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ukrayna, new york, bm genel kurulu
Lavrov, BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna oturumuna katılacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), 23 Eylül Çarşamba günü Ukrayna gündemiyle toplanacağı, oturumda Rusya’yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un temsil etmesinin beklendiği bildirildi.
BMGK’nin çalışma takvimine göre, “Ukrayna’da barış ve güvenliğin korunması” başlıklı özel oturum New York saatiyle 11.00’de (TSİ 18.00) başlayacak.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında Rusya heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesini bu oturumda temsil edecek.
Genel Kurul çalışmaları kapsamında Avrupalı yetkililerin de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı ve bakanın New York’ta olması sebebiyle, bahsi geçen isimlerden bazılarının da bu oturuma katılabileceği belirtiliyor.