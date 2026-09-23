https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/yeni-rapor-ortaya-koydu-ulkeler-bmnin-2030-doga-koruma-hedeflerinin-gerisinde-kaldi-1108962770.html

Yeni rapor ortaya koydu: Ülkeler BM'nin 2030 doğa koruma hedeflerinin gerisinde kaldı

Yeni rapor ortaya koydu: Ülkeler BM'nin 2030 doğa koruma hedeflerinin gerisinde kaldı

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, ülkelerin 2030 yılına kadar dünya genelindeki kara ve deniz alanlarının en az yüzde 30'unu koruma hedefinin gerisinde kaldığını ortaya... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T12:11+0300

2026-09-23T12:11+0300

2026-09-23T12:11+0300

yaşam

dünya

dünya doğayı koruma vakfı

doğal hayatı koruma vakfı (wwf)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

kirlilik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/18/1108208553_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_7742fa349b8c2e968ac01494830acc04.jpg

ABD merkezli "Doğa Kampanyası" ve "Okyanus İçin Birlikte" öncülüğündeki çevre kuruluşlarının hazırladığı araştırma, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2030 yılına yönelik küresel doğa koruma hedeflerine ulaşılmasının mevcut ilerleme hızıyla mümkün görünmediğini ortaya koydu.Yaklaşık 200 ülke, 2022 yılında kabul edilen Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi kapsamında, 2030'a kadar kara ve deniz alanlarının en az yüzde 30'unu korumayı ve doğadaki kayıpları tersine çevirmek için yılda en az 200 milyar dolar kaynak sağlamayı taahhüt etmişti.Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana 1.3 milyon kilometrekarelik kara ve 6 milyon kilometrekarelik deniz alanı daha koruma kapsamına alındı. Ancak araştırmaya göre mevcut koruma oranları, belirlenen hedeflerin oldukça gerisinde kaldı.Denizlerin korunmasında büyük açıkAraştırmaya göre ülkelerin mevcut taahhütlerinin tamamı yerine getirilse bile 2030 yılında kara ve iç su alanlarının yalnızca yüzde 26'sı, deniz ekosistemlerinin ise yüzde 12'si koruma altında olacak.Doğanın korunmasına yönelik finansmanda da yıllık 75 ila 150 milyar dolarlık açık bulunduğu belirtildi. Denizlerin korunması için gereken yıllık 16 milyar dolara karşılık yalnızca 1.8 milyar dolar harcanıyor.Raporda ayrıca mevcut koruma önlemlerinin etkinliği sorgulandı. Dünya okyanuslarının yüzde 10'u resmi olarak koruma kapsamında bulunmasına rağmen yalnızca yüzde 3.5'inin etkili biçimde korunduğu tespit edildi.BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi İcra Sekreteri Astrid Schomaker ise ilerleme kaydedildiğini ancak bunun 2030 yılına kadar belirlenen 23 hedefe ulaşmak için gereken hız ve ölçekte olmadığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/bilim-insanlarindan-el-nino-uyarisi-6-ayda-450-bin-kisi-hayatini-kaybedebilir-1108961483.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya, dünya doğayı koruma vakfı, doğal hayatı koruma vakfı (wwf), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, kirlilik