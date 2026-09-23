https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/yeni-rapor-ortaya-koydu-ulkeler-bmnin-2030-doga-koruma-hedeflerinin-gerisinde-kaldi-1108962770.html
Yeni rapor ortaya koydu: Ülkeler BM'nin 2030 doğa koruma hedeflerinin gerisinde kaldı
Yeni rapor ortaya koydu: Ülkeler BM'nin 2030 doğa koruma hedeflerinin gerisinde kaldı
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, ülkelerin 2030 yılına kadar dünya genelindeki kara ve deniz alanlarının en az yüzde 30'unu koruma hedefinin gerisinde kaldığını ortaya... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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ABD merkezli "Doğa Kampanyası" ve "Okyanus İçin Birlikte" öncülüğündeki çevre kuruluşlarının hazırladığı araştırma, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2030 yılına yönelik küresel doğa koruma hedeflerine ulaşılmasının mevcut ilerleme hızıyla mümkün görünmediğini ortaya koydu.Yaklaşık 200 ülke, 2022 yılında kabul edilen Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi kapsamında, 2030'a kadar kara ve deniz alanlarının en az yüzde 30'unu korumayı ve doğadaki kayıpları tersine çevirmek için yılda en az 200 milyar dolar kaynak sağlamayı taahhüt etmişti.Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana 1.3 milyon kilometrekarelik kara ve 6 milyon kilometrekarelik deniz alanı daha koruma kapsamına alındı. Ancak araştırmaya göre mevcut koruma oranları, belirlenen hedeflerin oldukça gerisinde kaldı.Denizlerin korunmasında büyük açıkAraştırmaya göre ülkelerin mevcut taahhütlerinin tamamı yerine getirilse bile 2030 yılında kara ve iç su alanlarının yalnızca yüzde 26'sı, deniz ekosistemlerinin ise yüzde 12'si koruma altında olacak.Doğanın korunmasına yönelik finansmanda da yıllık 75 ila 150 milyar dolarlık açık bulunduğu belirtildi. Denizlerin korunması için gereken yıllık 16 milyar dolara karşılık yalnızca 1.8 milyar dolar harcanıyor.Raporda ayrıca mevcut koruma önlemlerinin etkinliği sorgulandı. Dünya okyanuslarının yüzde 10'u resmi olarak koruma kapsamında bulunmasına rağmen yalnızca yüzde 3.5'inin etkili biçimde korunduğu tespit edildi.BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi İcra Sekreteri Astrid Schomaker ise ilerleme kaydedildiğini ancak bunun 2030 yılına kadar belirlenen 23 hedefe ulaşmak için gereken hız ve ölçekte olmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/bilim-insanlarindan-el-nino-uyarisi-6-ayda-450-bin-kisi-hayatini-kaybedebilir-1108961483.html
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dünya, dünya doğayı koruma vakfı, doğal hayatı koruma vakfı (wwf), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, kirlilik
dünya, dünya doğayı koruma vakfı, doğal hayatı koruma vakfı (wwf), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, kirlilik
Yeni rapor ortaya koydu: Ülkeler BM'nin 2030 doğa koruma hedeflerinin gerisinde kaldı
Yeni bir araştırma, ülkelerin 2030 yılına kadar dünya genelindeki kara ve deniz alanlarının en az yüzde 30'unu koruma hedefinin gerisinde kaldığını ortaya koydu. Mevcut koruma oranları karada yüzde 20, denizlerde ise yalnızca yüzde 10 seviyesinde bulunuyor.
ABD merkezli "Doğa Kampanyası" ve "Okyanus İçin Birlikte" öncülüğündeki çevre kuruluşlarının hazırladığı araştırma, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2030 yılına yönelik küresel doğa koruma hedeflerine ulaşılmasının mevcut ilerleme hızıyla mümkün görünmediğini ortaya koydu.
Yaklaşık 200 ülke, 2022 yılında kabul edilen Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi kapsamında, 2030'a kadar kara ve deniz alanlarının en az yüzde 30'unu korumayı ve doğadaki kayıpları tersine çevirmek için yılda en az 200 milyar dolar kaynak sağlamayı taahhüt etmişti.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana 1.3 milyon kilometrekarelik kara ve 6 milyon kilometrekarelik deniz alanı daha koruma kapsamına alındı. Ancak araştırmaya göre mevcut koruma oranları, belirlenen hedeflerin oldukça gerisinde kaldı.
Denizlerin korunmasında büyük açık
Araştırmaya göre ülkelerin mevcut taahhütlerinin tamamı yerine getirilse bile 2030 yılında kara ve iç su alanlarının yalnızca yüzde 26'sı, deniz ekosistemlerinin ise yüzde 12'si koruma altında olacak.
Doğanın korunmasına yönelik finansmanda da yıllık 75 ila 150 milyar dolarlık açık bulunduğu belirtildi. Denizlerin korunması için gereken yıllık 16 milyar dolara karşılık yalnızca 1.8 milyar dolar harcanıyor.
Raporda ayrıca mevcut koruma önlemlerinin etkinliği sorgulandı. Dünya okyanuslarının yüzde 10'u resmi olarak koruma kapsamında bulunmasına rağmen yalnızca yüzde 3.5'inin etkili biçimde korunduğu tespit edildi.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Uluslararası Okyanuslar Kıdemli Direktörü Pauli Merriman, "Kağıt üzerindeki korumayla uygulamadaki koruma arasında önemli bir fark var. Haritada çizilen bir sınır, denizde koruma sağlandığı anlamına gelmiyor"
dedi.
BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi İcra Sekreteri Astrid Schomaker ise ilerleme kaydedildiğini ancak bunun 2030 yılına kadar belirlenen 23 hedefe ulaşmak için gereken hız ve ölçekte olmadığını belirtti.