https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/bilim-insanlarindan-el-nino-uyarisi-6-ayda-450-bin-kisi-hayatini-kaybedebilir-1108961483.html

Bilim insanlarından El Nino uyarısı: 6 ayda 450 bin kişi hayatını kaybedebilir

Bilim insanlarından El Nino uyarısı: 6 ayda 450 bin kişi hayatını kaybedebilir

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, rekor seviyelere ulaşan El Nino'nun yol açacağı aşırı sıcaklıklar nedeniyle önümüzdeki altı ayda dünya genelinde 451 bin kişinin hayatını... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T11:47+0300

2026-09-23T11:47+0300

2026-09-23T11:47+0300

yaşam

el nino

süper el nino

kuraklık

sıcaklık

can kaybı

kıtlık

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Chicago Üniversitesi ve California Üniversitesi Berkeley kampüsünden araştırmacıların hazırladığı yeni rapor, El Nino'nun küresel ölçekte yol açabileceği can kayıplarını ortaya koydu. Araştırmaya göre Eylül 2026 ile Şubat 2027 arasında aşırı sıcaklıklardan kaynaklanan ek ölümlerin sayısı 451 bine ulaşabilir. Bu tahmin, iklim krizinin hâlihazırda neden olduğu sıcaklık kaynaklı ölümlere ek olarak hesaplandı.El Niño kaynaklı sıcaklık artışı, pazartesi günü şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Üstelik olayın zirveye ulaşmasına henüz birkaç ay bulunuyor.En fazla etkilenecek ülkeler açıklandıAraştırmaya göre Nijerya, Endonezya, Sudan, Hindistan ve Brezilya, önümüzdeki altı ayda sıcaklık kaynaklı ek ölümlerin en fazla yaşanacağı ülkeler arasında yer alıyor.ABD de en fazla etkilenecek ilk 20 ülke arasında bulunuyor. Ülkede 3 bin 500 ek ölüm öngörülürken, Afrika'nın Sahel bölgesi ile Güneydoğu Asya'nın da ciddi biçimde etkilenmesi bekleniyor.Araştırmacılar, sıcaklık kaynaklı ölümlerdeki artışın Haziran veya Temmuz 2027'ye kadar devam edebileceği uyarısında bulundu. El Nino'nun beraberinde getirdiği kuraklık, orman yangınları ve seller nedeniyle de ilave can kayıpları yaşanabileceği belirtildi.20 yıl sonraki iklim koşulları bugünden yaşanabilirChicago Üniversitesi'nden ve Climate Impact Lab'in kurucularından Prof. Michael Greenstone, 451 bin kişilik ölüm tahmininin yalnızca istatistiksel bir veri olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.California Üniversitesi Berkeley kampüsünden raporun ortak yazarı Dr. Tamma Carleton ise acil müdahalelerin artırılması ve risk altındaki bölgelere yönelik önlemlerin güçlendirilmesiyle çok sayıda hayatın kurtarılabileceğini belirtti.Araştırmacılara göre mevcut El Nino, iklim krizinin yaklaşık 20 yıl sonra ortaya çıkarabileceği sıcaklık koşullarını şimdiden yaşatıyor.Öte yandan Dünya Gıda Programı (WFP), El Nino'nun etkilerinin yaklaşık 50 milyon insanı akut açlıkla karşı karşıya bırakabileceği ve gıda fiyatlarını artırabileceği konusunda uyardı.

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el nino, süper el nino, kuraklık, sıcaklık, can kaybı, kıtlık