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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/bilim-insanlarindan-el-nino-uyarisi-6-ayda-450-bin-kisi-hayatini-kaybedebilir-1108961483.html
Bilim insanlarından El Nino uyarısı: 6 ayda 450 bin kişi hayatını kaybedebilir
Bilim insanlarından El Nino uyarısı: 6 ayda 450 bin kişi hayatını kaybedebilir
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, rekor seviyelere ulaşan El Nino'nun yol açacağı aşırı sıcaklıklar nedeniyle önümüzdeki altı ayda dünya genelinde 451 bin kişinin hayatını... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T11:47+0300
2026-09-23T11:47+0300
yaşam
el nino
süper el nino
kuraklık
sıcaklık
can kaybı
kıtlık
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Chicago Üniversitesi ve California Üniversitesi Berkeley kampüsünden araştırmacıların hazırladığı yeni rapor, El Nino'nun küresel ölçekte yol açabileceği can kayıplarını ortaya koydu. Araştırmaya göre Eylül 2026 ile Şubat 2027 arasında aşırı sıcaklıklardan kaynaklanan ek ölümlerin sayısı 451 bine ulaşabilir. Bu tahmin, iklim krizinin hâlihazırda neden olduğu sıcaklık kaynaklı ölümlere ek olarak hesaplandı.El Niño kaynaklı sıcaklık artışı, pazartesi günü şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Üstelik olayın zirveye ulaşmasına henüz birkaç ay bulunuyor.En fazla etkilenecek ülkeler açıklandıAraştırmaya göre Nijerya, Endonezya, Sudan, Hindistan ve Brezilya, önümüzdeki altı ayda sıcaklık kaynaklı ek ölümlerin en fazla yaşanacağı ülkeler arasında yer alıyor.ABD de en fazla etkilenecek ilk 20 ülke arasında bulunuyor. Ülkede 3 bin 500 ek ölüm öngörülürken, Afrika'nın Sahel bölgesi ile Güneydoğu Asya'nın da ciddi biçimde etkilenmesi bekleniyor.Araştırmacılar, sıcaklık kaynaklı ölümlerdeki artışın Haziran veya Temmuz 2027'ye kadar devam edebileceği uyarısında bulundu. El Nino'nun beraberinde getirdiği kuraklık, orman yangınları ve seller nedeniyle de ilave can kayıpları yaşanabileceği belirtildi.20 yıl sonraki iklim koşulları bugünden yaşanabilirChicago Üniversitesi'nden ve Climate Impact Lab'in kurucularından Prof. Michael Greenstone, 451 bin kişilik ölüm tahmininin yalnızca istatistiksel bir veri olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.California Üniversitesi Berkeley kampüsünden raporun ortak yazarı Dr. Tamma Carleton ise acil müdahalelerin artırılması ve risk altındaki bölgelere yönelik önlemlerin güçlendirilmesiyle çok sayıda hayatın kurtarılabileceğini belirtti.Araştırmacılara göre mevcut El Nino, iklim krizinin yaklaşık 20 yıl sonra ortaya çıkarabileceği sıcaklık koşullarını şimdiden yaşatıyor.Öte yandan Dünya Gıda Programı (WFP), El Nino'nun etkilerinin yaklaşık 50 milyon insanı akut açlıkla karşı karşıya bırakabileceği ve gıda fiyatlarını artırabileceği konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ayda-gizemli-soguk-nokta-kesfedildi-nedeni-arastiriliyor-1108939811.html
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el nino, süper el nino, kuraklık, sıcaklık, can kaybı, kıtlık
el nino, süper el nino, kuraklık, sıcaklık, can kaybı, kıtlık

Bilim insanlarından El Nino uyarısı: 6 ayda 450 bin kişi hayatını kaybedebilir

11:47 23.09.2026
© AP Photo / Charlie RiedelEl Nino kuraklık
El Nino kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AP Photo / Charlie Riedel
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Bilim insanları, rekor seviyelere ulaşan El Nino'nun yol açacağı aşırı sıcaklıklar nedeniyle önümüzdeki altı ayda dünya genelinde 451 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini öngördü. En fazla can kaybının Afrika, Asya ve Güney Amerika'daki tropikal ülkelerde yaşanması bekleniyor.
Chicago Üniversitesi ve California Üniversitesi Berkeley kampüsünden araştırmacıların hazırladığı yeni rapor, El Nino'nun küresel ölçekte yol açabileceği can kayıplarını ortaya koydu.
Araştırmaya göre Eylül 2026 ile Şubat 2027 arasında aşırı sıcaklıklardan kaynaklanan ek ölümlerin sayısı 451 bine ulaşabilir. Bu tahmin, iklim krizinin hâlihazırda neden olduğu sıcaklık kaynaklı ölümlere ek olarak hesaplandı.
El Niño kaynaklı sıcaklık artışı, pazartesi günü şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Üstelik olayın zirveye ulaşmasına henüz birkaç ay bulunuyor.

En fazla etkilenecek ülkeler açıklandı

Araştırmaya göre Nijerya, Endonezya, Sudan, Hindistan ve Brezilya, önümüzdeki altı ayda sıcaklık kaynaklı ek ölümlerin en fazla yaşanacağı ülkeler arasında yer alıyor.
ABD de en fazla etkilenecek ilk 20 ülke arasında bulunuyor. Ülkede 3 bin 500 ek ölüm öngörülürken, Afrika'nın Sahel bölgesi ile Güneydoğu Asya'nın da ciddi biçimde etkilenmesi bekleniyor.
Araştırmacılar, sıcaklık kaynaklı ölümlerdeki artışın Haziran veya Temmuz 2027'ye kadar devam edebileceği uyarısında bulundu. El Nino'nun beraberinde getirdiği kuraklık, orman yangınları ve seller nedeniyle de ilave can kayıpları yaşanabileceği belirtildi.

20 yıl sonraki iklim koşulları bugünden yaşanabilir

Chicago Üniversitesi'nden ve Climate Impact Lab'in kurucularından Prof. Michael Greenstone, 451 bin kişilik ölüm tahmininin yalnızca istatistiksel bir veri olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.
California Üniversitesi Berkeley kampüsünden raporun ortak yazarı Dr. Tamma Carleton ise acil müdahalelerin artırılması ve risk altındaki bölgelere yönelik önlemlerin güçlendirilmesiyle çok sayıda hayatın kurtarılabileceğini belirtti.
Araştırmacılara göre mevcut El Nino, iklim krizinin yaklaşık 20 yıl sonra ortaya çıkarabileceği sıcaklık koşullarını şimdiden yaşatıyor.
Öte yandan Dünya Gıda Programı (WFP), El Nino'nun etkilerinin yaklaşık 50 milyon insanı akut açlıkla karşı karşıya bırakabileceği ve gıda fiyatlarını artırabileceği konusunda uyardı.
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