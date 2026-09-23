https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/cumhurbaskani-erdogan-ermenistan-basbakani-pasinyanla-gorustu-1108982341.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yle New York'ta bir araya geldi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T20:35+0300

2026-09-23T20:35+0300

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türki̇ye

türkiye

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

hakan fidan

new york

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'ndeki temasları çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Görüşmede iki ülke arasındaki temasların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabulünde ikili ticaret ve ulaştırma alanlarındaki normalleşme sürecini desteklediğini belirterek, ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.Erdoğan, Türkiye'nin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.Türkiye-Irak görüşmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yle Türkevi'nde görüştü.Görüşmede, Türkiye ve Irak arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra güvenlik alanında işbirliğinin derinleştirilmesi ele alındı. Taraflar, Sincar'da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda mutabık kaldı.Irak'ın güvenlik uygulamalarındaki ilerlemeler doğrultusunda, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi kapsamında Türk kuvvetlerinin Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim etmesi kararlaştırıldı.Görüşmede ayrıca ikili ticaret ve yatırım hacminin artırılması, imzalanan anlaşmaların uygulanması ve başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/cumhurbaskani-erdogandan-diplomatik-temaslar-1108950616.html

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türkiye, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, hakan fidan, new york, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi