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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/trump-iranla-anlasmaya-varilmasi-yonunde-oldukca-buyuk-bir-ivme-var-1108952530.html
Trump: İran'la anlaşmaya varılması yönünde oldukça büyük bir ivme var
Trump: İran'la anlaşmaya varılması yönünde oldukça büyük bir ivme var
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Trump... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T00:07+0300
2026-09-23T00:16+0300
dünya
abd
donald trump
körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k)
bm
bm genel kurulu
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İranlı yetkililer arasında New York'taki BM Genel Kurulu oturumları sırasında üç saat süren bir görüşme gerçekleştiğini söyledi.ABD özel elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in İran anlaşmasını görüşmek üzere arabulucularla bir araya geldiğini belirterek, bunun 'en üst düzey' olmasa da 'yine de bir şey' olduğunu ifade etti.İran Devlet Televizyonu, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Trump’ın danışmaları Witkoff ve Kushner ile görüştüğünü doğrularken, görüşmenin 'ABD’li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine' gerçekleştiği ve Arakçi'nin İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açılması için şartlarını ABD’ye ilettiği belirtildi.Devlet medyası, boğazın yeniden açılması için öne sürülen şartlar arasında deniz ablukasının derhal kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının derhal serbest bırakılması ve tüm direniş cephelerinde savaşın sona erdirilmesinin bulunduğunu aktardı.Trump, Körfez İşbirliği Konseyi liderleriyle toplantıya katıldıTrump, KİK üyesi ülkelerin liderleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM binasında bir araya geldi. Trump, İran'la anlaşmaya varılması yönünde "oldukça büyük bir ivme" bulunduğunu belirterek, "Herkesin ağzından duyduğumuz bu." dedi.İran'la yaşanan krizin ne zaman sona erebileceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, krizin 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin hemen ardından, hatta daha önce sona erebileceğini söyledi.Washington'un İran'daki Kazma Dağı'nda 'çok fazla faaliyet' tespit etmesi halinde derhal bölgeyi havaya uçurabileceğini söyledi:Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüCumhurbaşkanı Erdoğan'a dönen Trump, Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/witkoff-ve-kushner-ukrayna-heyetiyle-new-yorkta-gorusecek-1108951747.html
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abd, donald trump, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k), bm, bm genel kurulu
abd, donald trump, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k), bm, bm genel kurulu

Trump: İran'la anlaşmaya varılması yönünde oldukça büyük bir ivme var

00:07 23.09.2026 (güncellendi: 00:16 23.09.2026)
© REUTERS Kylie CooperABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Trump, İran'la yürütülen görüşmelerde anlaşma ihtimalinin güçlendiğini belirterek, Kazma Dağı'nda 'çok fazla faaliyet' tespit etmesi halinde derhal bölgeyi havaya uçurabileceği tehdidinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İranlı yetkililer arasında New York'taki BM Genel Kurulu oturumları sırasında üç saat süren bir görüşme gerçekleştiğini söyledi.
ABD özel elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in İran anlaşmasını görüşmek üzere arabulucularla bir araya geldiğini belirterek, bunun 'en üst düzey' olmasa da 'yine de bir şey' olduğunu ifade etti.
İran Devlet Televizyonu, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Trump’ın danışmaları Witkoff ve Kushner ile görüştüğünü doğrularken, görüşmenin 'ABD’li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine' gerçekleştiği ve Arakçi'nin İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açılması için şartlarını ABD’ye ilettiği belirtildi.
Devlet medyası, boğazın yeniden açılması için öne sürülen şartlar arasında deniz ablukasının derhal kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının derhal serbest bırakılması ve tüm direniş cephelerinde savaşın sona erdirilmesinin bulunduğunu aktardı.

Trump, Körfez İşbirliği Konseyi liderleriyle toplantıya katıldı

Trump, KİK üyesi ülkelerin liderleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM binasında bir araya geldi.
Trump, İran'la anlaşmaya varılması yönünde "oldukça büyük bir ivme" bulunduğunu belirterek, "Herkesin ağzından duyduğumuz bu." dedi.
İran'la yaşanan krizin ne zaman sona erebileceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, krizin 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin hemen ardından, hatta daha önce sona erebileceğini söyledi.
Washington'un İran'daki Kazma Dağı'nda 'çok fazla faaliyet' tespit etmesi halinde derhal bölgeyi havaya uçurabileceğini söyledi:
Belki bir diğerini, Kazma Dağı'nı da havaya uçurmak zorunda kalabiliriz. Orada pek bir hareketlilik görmüyoruz. Ama eğer görürsek, hemen havaya uçuracağız

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönen Trump, Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı:
Tam olarak bir yıl önce, birçok ülke Birleşmiş Milletlerin yan etkinlikleri kapsamında burada bir araya gelerek Gazze’deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi tartışmıştık ve neredeyse aynı isimler buradaydı. Aralarında Türkiye’den gelen, tam şuradaki dostum da vardı. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır.
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