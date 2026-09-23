https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/trump-iranla-anlasmaya-varilmasi-yonunde-oldukca-buyuk-bir-ivme-var-1108952530.html

Trump: İran'la anlaşmaya varılması yönünde oldukça büyük bir ivme var

Trump: İran'la anlaşmaya varılması yönünde oldukça büyük bir ivme var

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Trump... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T00:07+0300

2026-09-23T00:07+0300

2026-09-23T00:16+0300

dünya

abd

donald trump

körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k)

bm

bm genel kurulu

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İranlı yetkililer arasında New York'taki BM Genel Kurulu oturumları sırasında üç saat süren bir görüşme gerçekleştiğini söyledi.ABD özel elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in İran anlaşmasını görüşmek üzere arabulucularla bir araya geldiğini belirterek, bunun 'en üst düzey' olmasa da 'yine de bir şey' olduğunu ifade etti.İran Devlet Televizyonu, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Trump’ın danışmaları Witkoff ve Kushner ile görüştüğünü doğrularken, görüşmenin 'ABD’li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine' gerçekleştiği ve Arakçi'nin İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açılması için şartlarını ABD’ye ilettiği belirtildi.Devlet medyası, boğazın yeniden açılması için öne sürülen şartlar arasında deniz ablukasının derhal kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının derhal serbest bırakılması ve tüm direniş cephelerinde savaşın sona erdirilmesinin bulunduğunu aktardı.Trump, Körfez İşbirliği Konseyi liderleriyle toplantıya katıldıTrump, KİK üyesi ülkelerin liderleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM binasında bir araya geldi. Trump, İran'la anlaşmaya varılması yönünde "oldukça büyük bir ivme" bulunduğunu belirterek, "Herkesin ağzından duyduğumuz bu." dedi.İran'la yaşanan krizin ne zaman sona erebileceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, krizin 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin hemen ardından, hatta daha önce sona erebileceğini söyledi.Washington'un İran'daki Kazma Dağı'nda 'çok fazla faaliyet' tespit etmesi halinde derhal bölgeyi havaya uçurabileceğini söyledi:Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüCumhurbaşkanı Erdoğan'a dönen Trump, Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/witkoff-ve-kushner-ukrayna-heyetiyle-new-yorkta-gorusecek-1108951747.html

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Sputnik Türkiye

abd, donald trump, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k), bm, bm genel kurulu