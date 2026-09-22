https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/witkoff-ve-kushner-ukrayna-heyetiyle-new-yorkta-gorusecek-1108951747.html
Witkoff ve Kushner, Ukrayna heyetiyle New York’ta görüşecek
Witkoff ve Kushner, Ukrayna heyetiyle New York’ta görüşecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın, Rusya ile gerilimin azaltılmasına yönelik Kiev’in önerilerini ele almak üzere... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T23:43+0300
2026-09-22T23:43+0300
2026-09-22T23:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
steve witkoff
jared kushner
donald trump
ukrayna
fransa
almanya
axios
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108558882_0:0:744:418_1920x0_80_0_0_0e1ea091892ccd8e8923fdc8b24454fd.png
Axios muhabiri Barak Ravid’in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Witkoff ve Kushner, Ukrayna müzakere heyetinin yanı sıra İngiltere, Fransa ve Almanya’nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüşecek.Ravid, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, “ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Ukrayna’nın Rusya ile gerilimi azaltmaya yönelik anlaşma önerilerini görüşmek üzere bu akşam New York’ta Ukrayna müzakere heyeti ve İngiltere, Fransa ile Almanya’nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla bir araya gelecek” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/zelenskiy-ukraynadaki-catismayi-kistan-once-sona-erdirmeyi-umuyoruz-1108951288.html
ukrayna
fransa
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108558882_65:0:672:455_1920x0_80_0_0_90ef375f1e91fa0025c19fb2ff867059.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, steve witkoff, jared kushner, donald trump, ukrayna, fransa, almanya, axios
abd, steve witkoff, jared kushner, donald trump, ukrayna, fransa, almanya, axios
Witkoff ve Kushner, Ukrayna heyetiyle New York’ta görüşecek
ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın, Rusya ile gerilimin azaltılmasına yönelik Kiev’in önerilerini ele almak üzere salı akşamı New York’ta Ukrayna müzakere heyetiyle bir araya geleceği bildirildi.
Axios muhabiri Barak Ravid’in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Witkoff ve Kushner, Ukrayna müzakere heyetinin yanı sıra İngiltere, Fransa ve Almanya’nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüşecek.
Ravid, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, “ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Ukrayna’nın Rusya ile gerilimi azaltmaya yönelik anlaşma önerilerini görüşmek üzere bu akşam New York’ta Ukrayna müzakere heyeti ve İngiltere, Fransa ile Almanya’nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla bir araya gelecek” ifadelerini kullandı.