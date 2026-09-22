https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/witkoff-ve-kushner-ukrayna-heyetiyle-new-yorkta-gorusecek-1108951747.html

Witkoff ve Kushner, Ukrayna heyetiyle New York’ta görüşecek

Witkoff ve Kushner, Ukrayna heyetiyle New York’ta görüşecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın, Rusya ile gerilimin azaltılmasına yönelik Kiev’in önerilerini ele almak üzere... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T23:43+0300

2026-09-22T23:43+0300

2026-09-22T23:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

steve witkoff

jared kushner

donald trump

ukrayna

fransa

almanya

axios

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Axios muhabiri Barak Ravid’in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Witkoff ve Kushner, Ukrayna müzakere heyetinin yanı sıra İngiltere, Fransa ve Almanya’nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüşecek.Ravid, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, “ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Ukrayna’nın Rusya ile gerilimi azaltmaya yönelik anlaşma önerilerini görüşmek üzere bu akşam New York’ta Ukrayna müzakere heyeti ve İngiltere, Fransa ile Almanya’nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla bir araya gelecek” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/zelenskiy-ukraynadaki-catismayi-kistan-once-sona-erdirmeyi-umuyoruz-1108951288.html

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fransa

almanya

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abd, steve witkoff, jared kushner, donald trump, ukrayna, fransa, almanya, axios