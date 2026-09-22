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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/witkoff-ve-kushner-ukrayna-heyetiyle-new-yorkta-gorusecek-1108951747.html
Witkoff ve Kushner, Ukrayna heyetiyle New York’ta görüşecek
Witkoff ve Kushner, Ukrayna heyetiyle New York’ta görüşecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın, Rusya ile gerilimin azaltılmasına yönelik Kiev’in önerilerini ele almak üzere... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T23:43+0300
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ukrayna kri̇zi̇
abd
steve witkoff
jared kushner
donald trump
ukrayna
fransa
almanya
axios
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Axios muhabiri Barak Ravid’in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Witkoff ve Kushner, Ukrayna müzakere heyetinin yanı sıra İngiltere, Fransa ve Almanya’nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüşecek.Ravid, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, “ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Ukrayna’nın Rusya ile gerilimi azaltmaya yönelik anlaşma önerilerini görüşmek üzere bu akşam New York’ta Ukrayna müzakere heyeti ve İngiltere, Fransa ile Almanya’nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla bir araya gelecek” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/zelenskiy-ukraynadaki-catismayi-kistan-once-sona-erdirmeyi-umuyoruz-1108951288.html
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abd, steve witkoff, jared kushner, donald trump, ukrayna, fransa, almanya, axios
abd, steve witkoff, jared kushner, donald trump, ukrayna, fransa, almanya, axios

Witkoff ve Kushner, Ukrayna heyetiyle New York’ta görüşecek

23:43 22.09.2026
© REUTERS / Valentyn OgirenkoSteve Witkoff, Jared Kushner ve Vladimir Zelenskiy Kiev'de
Steve Witkoff, Jared Kushner ve Vladimir Zelenskiy Kiev'de - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın, Rusya ile gerilimin azaltılmasına yönelik Kiev’in önerilerini ele almak üzere salı akşamı New York’ta Ukrayna müzakere heyetiyle bir araya geleceği bildirildi.
Axios muhabiri Barak Ravid’in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Witkoff ve Kushner, Ukrayna müzakere heyetinin yanı sıra İngiltere, Fransa ve Almanya’nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüşecek.
Ravid, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, “ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Ukrayna’nın Rusya ile gerilimi azaltmaya yönelik anlaşma önerilerini görüşmek üzere bu akşam New York’ta Ukrayna müzakere heyeti ve İngiltere, Fransa ile Almanya’nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla bir araya gelecek” ifadelerini kullandı.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Zelenskiy: Ukrayna’daki çatışmayı kıştan önce sona erdirmeyi umuyoruz
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