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Trabzonsporlu futbolcu hacamat masasına yattı
Trabzonsporlu futbolcu hacamat masasına yattı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu hacamat yaptırdı, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T12:01+0300
2026-09-23T12:01+0300
yaşam
hacamat
trabzonspor
andre onana
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Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, hacamat masasına yattı. Yıldız kaleci hacamat yaptırdığı sırada çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Hacamat nedir?Hacamat, deriden vakum yöntemi ile kan alınmasıdır. Eski Mısırlılara dayandırılan kadim tıp yöntemlerinden birisi olan hacamatın birçok rahatsızlığa iyi geldiği söylenmektedir.5000 yıl öncesine dayanan bir çeşit akupunktur yöntemi olan hacamat, derinin bir neşter yardımı ile çizilip ağzı geniş bir bardak, kavanoz veya şişe ile oluşturulan emme gücüyle kanın çekilmesi şeklinde yapılır. Geleneksel olarak ağrı, sızı veya hastalık olan organa yakın yerlere yapılır.Hacamat nasıl uygulanır?Eski çağlardan beri uygulanmakta olan hacamat tedavisinde kupa ya da bardaklar söz konusudur. Çin tedavi yöntemlerinde gerçekleştirilen hacamat uygulamalarında, öncelikle tedavi için belirlenen alana kesiler yapılmaktadır, ardından ise negatif basınç düzenekleri bulunan kupalar yerleştirilmekte ve bu yöntem yaş hacamat uygulaması olarak adlandırılmaktadır.Hacamat zararlı mıdır?Hacamat öncelikle steril bir ortamda yapılmalıdır. Eğer temiz bir ortamda hacamat tedavisi uygulanırsa tedavinin ardından kesiklerin olduğu bölgede mikrop ya da enfeksiyon meydana gelebilir. Bu da olumsuz sonuçlara yol açabilir.
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hacamat, trabzonspor, andre onana

Trabzonsporlu futbolcu hacamat masasına yattı

12:01 23.09.2026
Trabzonsporlu futbolcu hacamat masasına yattı
Trabzonsporlu futbolcu hacamat masasına yattı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
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Trabzonspor'un yıldız futbolcusu hacamat yaptırdı, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, hacamat masasına yattı. Yıldız kaleci hacamat yaptırdığı sırada çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hacamat nedir?

Hacamat, deriden vakum yöntemi ile kan alınmasıdır. Eski Mısırlılara dayandırılan kadim tıp yöntemlerinden birisi olan hacamatın birçok rahatsızlığa iyi geldiği söylenmektedir.
5000 yıl öncesine dayanan bir çeşit akupunktur yöntemi olan hacamat, derinin bir neşter yardımı ile çizilip ağzı geniş bir bardak, kavanoz veya şişe ile oluşturulan emme gücüyle kanın çekilmesi şeklinde yapılır. Geleneksel olarak ağrı, sızı veya hastalık olan organa yakın yerlere yapılır.

Hacamat nasıl uygulanır?

Eski çağlardan beri uygulanmakta olan hacamat tedavisinde kupa ya da bardaklar söz konusudur.
Çin tedavi yöntemlerinde gerçekleştirilen hacamat uygulamalarında, öncelikle tedavi için belirlenen alana kesiler yapılmaktadır, ardından ise negatif basınç düzenekleri bulunan kupalar yerleştirilmekte ve bu yöntem yaş hacamat uygulaması olarak adlandırılmaktadır.

Hacamat zararlı mıdır?

Hacamat öncelikle steril bir ortamda yapılmalıdır. Eğer temiz bir ortamda hacamat tedavisi uygulanırsa tedavinin ardından kesiklerin olduğu bölgede mikrop ya da enfeksiyon meydana gelebilir. Bu da olumsuz sonuçlara yol açabilir.
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