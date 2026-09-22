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Fon soruşturması: 5 isim tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Fon soruşturması: 5 isim tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkın için tutuklama istendi. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkın olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-pusula-ve-tera-yoneticileri-hakkinda-gozalti-karari-1108879302.html
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Fon soruşturması: 5 isim tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

22:48 22.09.2026
© AAEmre Tezmen
Emre Tezmen - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AA
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Fon soruşturması kapsamında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkın için tutuklama istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkın olduğu belirtildi.
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