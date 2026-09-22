https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/fon-sorusturmasi-5-isim-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1108951165.html
Fon soruşturması: 5 isim tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Fon soruşturması: 5 isim tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkın için tutuklama istendi. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T22:48+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkın olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-pusula-ve-tera-yoneticileri-hakkinda-gozalti-karari-1108879302.html
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fon, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), uluslararası para fonu, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi, tera portföy
Fon soruşturması: 5 isim tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Fon soruşturması kapsamında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkın için tutuklama istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkın olduğu belirtildi.