https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/sik-giyinip-dikkat-cekmemeye-calistilar-12-duzensiz-gocmen-yakalandi-1108959675.html
'Şık giyinip' dikkat çekmemeye çalıştılar: 12 düzensiz göçmen yakalandı
'Şık giyinip' dikkat çekmemeye çalıştılar: 12 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli teknede 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin takım elbise ve elbise giyerek dikkat çekmemeye çalıştığı... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-23T10:58+0300
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Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli teknede 12 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.4'ü çocuk 12 göçmenSahil Güvenlik botları tarafından hareket halindeyken durdurulan yelkenli teknede 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.Göçmenlerin teknede takım elbise ve elbise giymeyi tercih ettiği fark edildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/sakiz-adasindan-gelen-tekneye-baskin-yapildi-binlerce-sise-kacak-icki-yakalandi-1107340226.html
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türkiye, sahil güvenlik, muğla
türkiye, sahil güvenlik, muğla
'Şık giyinip' dikkat çekmemeye çalıştılar: 12 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli teknede 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin takım elbise ve elbise giyerek dikkat çekmemeye çalıştığı görüldü.
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli teknede 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Sahil Güvenlik botları tarafından hareket halindeyken durdurulan yelkenli teknede 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.
Göçmenlerin teknede takım elbise ve elbise giymeyi tercih ettiği fark edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.