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İSKİ duyurdu: İstanbul’da 10 mahallede su kesintisi yapılacak
İSKİ duyurdu: İstanbul’da 10 mahallede su kesintisi yapılacak
Sputnik Türkiye
İSKİ, İstanbul’un Beylikdüzü ve Beykoz ilçelerinde ana isale hatlarında yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle 24 Eylül Perşembe günü 10 mahallede su... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beylikdüzü ve Beykoz’da ana isale hatlarında gerçekleştirilecek altyapı iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle 24 Eylül Perşembe günü toplam 10 mahallede su kesintisi yapılacağını açıkladı.İSKİ’nin duyurusuna göre Beylikdüzü’nde 4 mahalleye 8 saat, Beykoz’da ise 6 mahalleye 12 saat su verilemeyecek.Beylikdüzü’nde 4 mahallede 8 saatlik kesintiİSKİ, Beylikdüzü ilçesinin Kavaklı ve Marmara mahallelerinde bulunan ana isale hattında çalışma yapılacağını bildirdi.Olası depremlerde su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi ve altyapı dayanıklılığının artırılması amacıyla depreme dayanıklı özel genleşme parçalarının montajı ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.Çalışmalar nedeniyle 10.00 ile 18.00 saatleri arasında şu mahallelere su verilemeyecek:Marmara, Yakuplu, Sahil ve Dereağzı.Beykoz’da su kesintisi 12 saat sürecekBeykoz ilçesinin bir bölümünü besleyen ana isale hattında da yenileme çalışması gerçekleştirilecek.İSKİ, çalışmaların "su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi ve altyapı dayanıklılığının artırılması" amacıyla yapılacağını açıkladı.Bu nedenle 10.00 ile 22.00 saatleri arasında şu 6 mahalleye su verilemeyecek:Çubuklu, Çiğdem, Soğuksu, Paşabahçe, İncirköy ve Gümüşsuyu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/mansur-yavastan-sonra-kalecik-ve-beypazari-belediye-baskanlarindan-istifa-1108969041.html
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i̇ski̇, su, kesinti, su kesintisi
i̇ski̇, su, kesinti, su kesintisi

İSKİ duyurdu: İstanbul’da 10 mahallede su kesintisi yapılacak

16:09 23.09.2026 (güncellendi: 16:10 23.09.2026)
© Elif Küçüksu, çeşme, ev çeşme, musluk
su, çeşme, ev çeşme, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© Elif Küçük
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İSKİ, İstanbul’un Beylikdüzü ve Beykoz ilçelerinde ana isale hatlarında yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle 24 Eylül Perşembe günü 10 mahallede su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Beylikdüzü’nde kesinti 10.00-18.00, Beykoz’da ise 10.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beylikdüzü ve Beykoz’da ana isale hatlarında gerçekleştirilecek altyapı iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle 24 Eylül Perşembe günü toplam 10 mahallede su kesintisi yapılacağını açıkladı.
İSKİ’nin duyurusuna göre Beylikdüzü’nde 4 mahalleye 8 saat, Beykoz’da ise 6 mahalleye 12 saat su verilemeyecek.

Beylikdüzü’nde 4 mahallede 8 saatlik kesinti

İSKİ, Beylikdüzü ilçesinin Kavaklı ve Marmara mahallelerinde bulunan ana isale hattında çalışma yapılacağını bildirdi.
Olası depremlerde su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi ve altyapı dayanıklılığının artırılması amacıyla depreme dayanıklı özel genleşme parçalarının montajı ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.
Çalışmalar nedeniyle 10.00 ile 18.00 saatleri arasında şu mahallelere su verilemeyecek:
Marmara, Yakuplu, Sahil ve Dereağzı.

Beykoz’da su kesintisi 12 saat sürecek

Beykoz ilçesinin bir bölümünü besleyen ana isale hattında da yenileme çalışması gerçekleştirilecek.
İSKİ, çalışmaların "su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi ve altyapı dayanıklılığının artırılması" amacıyla yapılacağını açıkladı.
Bu nedenle 10.00 ile 22.00 saatleri arasında şu 6 mahalleye su verilemeyecek:
Çubuklu, Çiğdem, Soğuksu, Paşabahçe, İncirköy ve Gümüşsuyu.
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