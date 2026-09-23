Savcıyı 'daha gençsin, dikkat et' diyerek tehdit etti: Enver Altaylı'ya yeni soruşturma

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca maktul Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın kasten öldürülmesi sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Enver Altaylı hakkında, ifade esnasında soruşturmayı yürütmeye yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekili'ne yönelik olarak 'Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız.' şeklinde söylemlerde bulunması sebebiyle kamu görevlisine karşı tehdit suçundan dolayı resen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır."