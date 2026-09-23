https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/savciyi-daha-gencsin-dikkat-et-diyerek-tehdit-etti-enver-altayliya-yeni-sorusturma-1108955511.html
Savcıyı 'daha gençsin, dikkat et' diyerek tehdit etti: Enver Altaylı'ya yeni soruşturma
Savcıyı 'daha gençsin, dikkat et' diyerek tehdit etti: Enver Altaylı'ya yeni soruşturma
Sputnik Türkiye
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkında 'kamu görevlisine tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T09:20+0300
2026-09-23T09:20+0300
2026-09-23T09:20+0300
türki̇ye
enver altaylı
silivri cumhuriyet başsavcılığı
mi̇t
milli i̇stihbarat teşkilatı
kaşif kozinoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104122/31/1041223121_0:4:1200:679_1920x0_80_0_0_65c88b9f1aac4e80e8f99b1cdabe76ec.jpg
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Enver Altaylı hakkında, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcı vekiline yönelik sözleri nedeniyle "kamu görevlisine karşı tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Soruşturma kapsamında sağlık sorunları nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifadesi alınamayan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılandığı davada hükümlü olan Enver Altaylı, ifadesinin alınması için dün Silivri Adliyesi'ne getirilmişti.Savcılık ifadesi tamamlanan şüpheli Altaylı, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, Enver Altaylı'nın tutuklanmasına karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kasif-kozinoglu-sorusturmasi-1-kisi-tutuklandi-1108914138.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104122/31/1041223121_146:0:1055:682_1920x0_80_0_0_e676453228720a6b025c94f9cfa38ed5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
enver altaylı, silivri cumhuriyet başsavcılığı, mi̇t, milli i̇stihbarat teşkilatı, kaşif kozinoğlu
enver altaylı, silivri cumhuriyet başsavcılığı, mi̇t, milli i̇stihbarat teşkilatı, kaşif kozinoğlu
Savcıyı 'daha gençsin, dikkat et' diyerek tehdit etti: Enver Altaylı'ya yeni soruşturma
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkında 'kamu görevlisine tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Enver Altaylı hakkında, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcı vekiline yönelik sözleri nedeniyle "kamu görevlisine karşı tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca maktul Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın kasten öldürülmesi sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Enver Altaylı hakkında, ifade esnasında soruşturmayı yürütmeye yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekili'ne yönelik olarak 'Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız.' şeklinde söylemlerde bulunması sebebiyle kamu görevlisine karşı tehdit suçundan dolayı resen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır."
Soruşturma kapsamında sağlık sorunları nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifadesi alınamayan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılandığı davada hükümlü olan Enver Altaylı, ifadesinin alınması için dün Silivri Adliyesi'ne getirilmişti.
Savcılık ifadesi tamamlanan şüpheli Altaylı, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, Enver Altaylı'nın tutuklanmasına karar vermişti.