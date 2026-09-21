Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kasif-kozinoglu-sorusturmasi-1-kisi-tutuklandi-1108914138.html
Kaşif Kozinoğlu soruşturması: 1 kişi tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu soruşturması: 1 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan Osman Arslan yasaklanan bilgileri açıklama ve örgüt kurma suçlamasıyla tutuklandı. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T17:37+0300
2026-09-21T18:03+0300
türki̇ye
kaşif kozinoğlu
osman arslan
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
fetö
fetö medya yapılanması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108576201_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3bf27f1813743600c49f3632e67b6f07.jpg
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan Osman Arslan tutuklama, Ömer Vatan ve Kazım Beyke ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.Osman Arslan, tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe 'yasaklanan bilgileri açıklama' ve 'örgüt kurma' suçlarından tutuklandı. Ömer Vatan ve Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinde 'Ömer Baba' karakterini canlandıran Emin Olcay, ifade vermek üzere çağrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kurtlar-vadisi-pusu-dizisinde-kazim-kasifoglu-karakterini-canlandiran-sedat-savtak-ifade-verecek-1108912237.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108576201_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_0c0effd13f4cb6af9722d5a1e1c8ba18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kaşif kozinoğlu, osman arslan, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, fetö, fetö medya yapılanması
kaşif kozinoğlu, osman arslan, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, fetö, fetö medya yapılanması

Kaşif Kozinoğlu soruşturması: 1 kişi tutuklandı

17:37 21.09.2026 (güncellendi: 18:03 21.09.2026)
gözaltı
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
Abone ol
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan Osman Arslan yasaklanan bilgileri açıklama ve örgüt kurma suçlamasıyla tutuklandı.
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan Osman Arslan tutuklama, Ömer Vatan ve Kazım Beyke ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Osman Arslan, tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe 'yasaklanan bilgileri açıklama' ve 'örgüt kurma' suçlarından tutuklandı.
Ömer Vatan ve Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinde 'Ömer Baba' karakterini canlandıran Emin Olcay, ifade vermek üzere çağrıldı.
Sedat Savtak sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
TÜRKİYE
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran Sedat Savtak ifade verecek
16:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала