https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kasif-kozinoglu-sorusturmasi-1-kisi-tutuklandi-1108914138.html

Kaşif Kozinoğlu soruşturması: 1 kişi tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu soruşturması: 1 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan Osman Arslan yasaklanan bilgileri açıklama ve örgüt kurma suçlamasıyla tutuklandı. 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T17:37+0300

2026-09-21T17:37+0300

2026-09-21T18:03+0300

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fetö medya yapılanması

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan Osman Arslan tutuklama, Ömer Vatan ve Kazım Beyke ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.Osman Arslan, tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe 'yasaklanan bilgileri açıklama' ve 'örgüt kurma' suçlarından tutuklandı. Ömer Vatan ve Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinde 'Ömer Baba' karakterini canlandıran Emin Olcay, ifade vermek üzere çağrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kurtlar-vadisi-pusu-dizisinde-kazim-kasifoglu-karakterini-canlandiran-sedat-savtak-ifade-verecek-1108912237.html

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kaşif kozinoğlu, osman arslan, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, fetö, fetö medya yapılanması