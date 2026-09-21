https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kasif-kozinoglu-sorusturmasi-1-kisi-tutuklandi-1108914138.html
Kaşif Kozinoğlu soruşturması: 1 kişi tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu soruşturması: 1 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan Osman Arslan yasaklanan bilgileri açıklama ve örgüt kurma suçlamasıyla tutuklandı. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T17:37+0300
2026-09-21T17:37+0300
2026-09-21T18:03+0300
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osman arslan
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
fetö
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan Osman Arslan tutuklama, Ömer Vatan ve Kazım Beyke ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.Osman Arslan, tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe 'yasaklanan bilgileri açıklama' ve 'örgüt kurma' suçlarından tutuklandı. Ömer Vatan ve Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinde 'Ömer Baba' karakterini canlandıran Emin Olcay, ifade vermek üzere çağrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kurtlar-vadisi-pusu-dizisinde-kazim-kasifoglu-karakterini-canlandiran-sedat-savtak-ifade-verecek-1108912237.html
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kaşif kozinoğlu, osman arslan, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, fetö, fetö medya yapılanması
kaşif kozinoğlu, osman arslan, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, fetö, fetö medya yapılanması
Kaşif Kozinoğlu soruşturması: 1 kişi tutuklandı
17:37 21.09.2026 (güncellendi: 18:03 21.09.2026)
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan Osman Arslan yasaklanan bilgileri açıklama ve örgüt kurma suçlamasıyla tutuklandı.
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan Osman Arslan tutuklama, Ömer Vatan ve Kazım Beyke ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Osman Arslan, tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe 'yasaklanan bilgileri açıklama' ve 'örgüt kurma' suçlarından tutuklandı.
Ömer Vatan ve Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinde 'Ömer Baba' karakterini canlandıran Emin Olcay, ifade vermek üzere çağrıldı.