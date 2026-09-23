https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/sara-turkiyenin-suriyedeki-uslerinin-sayisi-azaldi-hukuki-statusunu-netlestirmek-icin-gorusmeyi-1108954109.html
Şara: Türkiye'nin Suriye'deki üslerinin sayısı azaldı, hukuki statüsünü netleştirmek için görüşmeyi sürdürüyoruz
Şara: Türkiye'nin Suriye'deki üslerinin sayısı azaldı, hukuki statüsünü netleştirmek için görüşmeyi sürdürüyoruz
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile kalıcı barış için görüşmeler yürüttüklerini belirterek, Suriye topraklarındaki işgal sona ermeden gerçek bir... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T05:11+0300
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda İsrail ile anlaşmaya varmak amacıyla birkaç tur görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Şara, müzakerelerde yaklaşık yüzde 90 oranında uzlaşı sağlandığını, ancak son aşamada İsrail'in geri adım attığını söyledi.Şara, Suriye'nin haklarının güvence altına alınması şartıyla İsrail ile kalıcı bir barış için çalıştıklarını ifade etti:Türkiye ile askeri varlık görüşmeleri sürüyorŞara, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:Irak petrolü için Suriye üzerinden yeni koridorŞara, Irak'ın petrol ihracatında kullanılmak üzere Suriye limanları üzerinden güvenli bir koridor oluşturmak için çalıştıklarını da açıkladı.Bu kapsamda, Irak'taki petrol sahalarından Suriye limanlarına uzanacak stratejik bir petrol boru hattı projesi bulunduğunu belirten Şara, projenin ihracatı kolaylaştırmayı ve Irak petrolünün Hürmüz Boğazı'ndan geçirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.
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ortadoğu, irak, suriye, i̇srail, türkiye
ortadoğu, irak, suriye, i̇srail, türkiye
Şara: Türkiye'nin Suriye'deki üslerinin sayısı azaldı, hukuki statüsünü netleştirmek için görüşmeyi sürdürüyoruz
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile kalıcı barış için görüşmeler yürüttüklerini belirterek, Suriye topraklarındaki işgal sona ermeden gerçek bir barıştan söz edilemeyeceğini söyledi. Şara ayrıca Türkiye'nin kuzeybatı Suriye'deki üslerinin sayısının azaldığını, statüsünü netleştirmek amacıyla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda İsrail ile anlaşmaya varmak amacıyla birkaç tur görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Şara, müzakerelerde yaklaşık yüzde 90 oranında uzlaşı sağlandığını, ancak son aşamada İsrail'in geri adım attığını söyledi.
Şara, Suriye'nin haklarının güvence altına alınması şartıyla İsrail ile kalıcı bir barış için çalıştıklarını ifade etti:
Suriye topraklarının işgal altında olması bir barış değildir. Barış ancak Suriye'nin hakları geri alındığında gerçekleşir. Kendi güvenliğinizi korumak istiyorsanız, başkalarının güvenliğine de saygı duymalısınız
Türkiye ile askeri varlık görüşmeleri sürüyor
Şara, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:
Türkiye'nin Kuzeybatı Suriye'deki üslerinin sayısı azaldı, bu varlığın hukuki statüsünü netleştirmek için görüşmeyi sürdürüyoruz
Irak petrolü için Suriye üzerinden yeni koridor
Şara, Irak'ın petrol ihracatında kullanılmak üzere Suriye limanları üzerinden güvenli bir koridor oluşturmak için çalıştıklarını da açıkladı.
Bu kapsamda, Irak'taki petrol sahalarından Suriye limanlarına uzanacak stratejik bir petrol boru hattı projesi bulunduğunu belirten Şara, projenin ihracatı kolaylaştırmayı ve Irak petrolünün Hürmüz Boğazı'ndan geçirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.