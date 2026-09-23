https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/sara-turkiyenin-suriyedeki-uslerinin-sayisi-azaldi-hukuki-statusunu-netlestirmek-icin-gorusmeyi-1108954109.html

Şara: Türkiye'nin Suriye'deki üslerinin sayısı azaldı, hukuki statüsünü netleştirmek için görüşmeyi sürdürüyoruz

Şara: Türkiye'nin Suriye'deki üslerinin sayısı azaldı, hukuki statüsünü netleştirmek için görüşmeyi sürdürüyoruz

Sputnik Türkiye

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile kalıcı barış için görüşmeler yürüttüklerini belirterek, Suriye topraklarındaki işgal sona ermeden gerçek bir... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T05:11+0300

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda İsrail ile anlaşmaya varmak amacıyla birkaç tur görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Şara, müzakerelerde yaklaşık yüzde 90 oranında uzlaşı sağlandığını, ancak son aşamada İsrail'in geri adım attığını söyledi.Şara, Suriye'nin haklarının güvence altına alınması şartıyla İsrail ile kalıcı bir barış için çalıştıklarını ifade etti:Türkiye ile askeri varlık görüşmeleri sürüyorŞara, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:Irak petrolü için Suriye üzerinden yeni koridorŞara, Irak'ın petrol ihracatında kullanılmak üzere Suriye limanları üzerinden güvenli bir koridor oluşturmak için çalıştıklarını da açıkladı.Bu kapsamda, Irak'taki petrol sahalarından Suriye limanlarına uzanacak stratejik bir petrol boru hattı projesi bulunduğunu belirten Şara, projenin ihracatı kolaylaştırmayı ve Irak petrolünün Hürmüz Boğazı'ndan geçirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.

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