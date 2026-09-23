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İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/iran-hava-yollarinin-bagdat-ve-maskat-ucuslari-iptal-edildi-1108953996.html
İran hava yollarının Bağdat ve Maskat uçuşları iptal edildi
İran hava yollarının Bağdat ve Maskat uçuşları iptal edildi
Sputnik Türkiye
İran Sivil Havacılık Örgütü, İran hava yolu şirketlerinin Bağdat ve Maskat'a gerçekleştirdiği uçuşların 23 Eylül'den itibaren iptal edildiğini açıkladı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
i̇ran
maskat
bağdat
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İran Sivil Havacılık Örgütü Sözcüsü Majid Akhavan, İran hava yollarının Irak'ın başkenti Bağdat ile Umman'ın başkenti Maskat'a yönelik uçuşlarının çarşamba gününden itibaren durdurulduğunu duyurdu.Tasnim ajansının Telegram kanalından aktardığı açıklamaya göre Akhavan, yerel saatle gece yarısından itibaren Bağdat ve Maskat havalimanlarının İran uçuşlarını kabul etmeyeceğini söyledi.Akhavan, söz konusu kararın bu iki destinasyona yönelik İran uçuşlarını kapsadığını belirtirken, diğer yabancı hava yolu seferlerinin herhangi bir aksama yaşanmadan planlandığı şekilde devam ettiğini ifade etti.ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de pazartesi günü yaptığı açıklamada, 23 Eylül'den itibaren İran hava yollarının yaptırımlar nedeniyle uçuş gerçekleştiremeyeceğini ve yer hizmetlerinden yararlanamayacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/irak-ile-suudi-arabistan-arasinda-petrol-tankeri-gerilimi-1108953857.html
i̇ran
maskat
bağdat
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ortadoğu, i̇ran, maskat, bağdat
ortadoğu, i̇ran, maskat, bağdat

İran hava yollarının Bağdat ve Maskat uçuşları iptal edildi

04:36 23.09.2026
© Fotoğrafİran, Irak ve Ürdün uçuşlarını iptal eden havayolları listesi büyüyor
İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını iptal eden havayolları listesi büyüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© Fotoğraf
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İran Sivil Havacılık Örgütü, İran hava yolu şirketlerinin Bağdat ve Maskat'a gerçekleştirdiği uçuşların 23 Eylül'den itibaren iptal edildiğini açıkladı.
İran Sivil Havacılık Örgütü Sözcüsü Majid Akhavan, İran hava yollarının Irak'ın başkenti Bağdat ile Umman'ın başkenti Maskat'a yönelik uçuşlarının çarşamba gününden itibaren durdurulduğunu duyurdu.
Tasnim ajansının Telegram kanalından aktardığı açıklamaya göre Akhavan, yerel saatle gece yarısından itibaren Bağdat ve Maskat havalimanlarının İran uçuşlarını kabul etmeyeceğini söyledi.
Akhavan, söz konusu kararın bu iki destinasyona yönelik İran uçuşlarını kapsadığını belirtirken, diğer yabancı hava yolu seferlerinin herhangi bir aksama yaşanmadan planlandığı şekilde devam ettiğini ifade etti.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de pazartesi günü yaptığı açıklamada, 23 Eylül'den itibaren İran hava yollarının yaptırımlar nedeniyle uçuş gerçekleştiremeyeceğini ve yer hizmetlerinden yararlanamayacağını belirtmişti.
Irak - Suudi Arabistan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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