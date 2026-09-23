https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/iran-hava-yollarinin-bagdat-ve-maskat-ucuslari-iptal-edildi-1108953996.html

İran hava yollarının Bağdat ve Maskat uçuşları iptal edildi

İran hava yollarının Bağdat ve Maskat uçuşları iptal edildi

Sputnik Türkiye

İran Sivil Havacılık Örgütü, İran hava yolu şirketlerinin Bağdat ve Maskat'a gerçekleştirdiği uçuşların 23 Eylül'den itibaren iptal edildiğini açıkladı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T04:36+0300

2026-09-23T04:36+0300

2026-09-23T04:36+0300

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İran Sivil Havacılık Örgütü Sözcüsü Majid Akhavan, İran hava yollarının Irak'ın başkenti Bağdat ile Umman'ın başkenti Maskat'a yönelik uçuşlarının çarşamba gününden itibaren durdurulduğunu duyurdu.Tasnim ajansının Telegram kanalından aktardığı açıklamaya göre Akhavan, yerel saatle gece yarısından itibaren Bağdat ve Maskat havalimanlarının İran uçuşlarını kabul etmeyeceğini söyledi.Akhavan, söz konusu kararın bu iki destinasyona yönelik İran uçuşlarını kapsadığını belirtirken, diğer yabancı hava yolu seferlerinin herhangi bir aksama yaşanmadan planlandığı şekilde devam ettiğini ifade etti.ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de pazartesi günü yaptığı açıklamada, 23 Eylül'den itibaren İran hava yollarının yaptırımlar nedeniyle uçuş gerçekleştiremeyeceğini ve yer hizmetlerinden yararlanamayacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/irak-ile-suudi-arabistan-arasinda-petrol-tankeri-gerilimi-1108953857.html

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