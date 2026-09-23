https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/sara-israilin-2024-sinirlarina-cekilmesini-istiyoruz-1108973719.html

Şara: İsrail'in 2024 sınırlarına çekilmesini istiyoruz

Şara: İsrail'in 2024 sınırlarına çekilmesini istiyoruz

Sputnik Türkiye

BM Genel Kurulu’nda konuşma yapan Ahmed Şara, İsrail’in Suriye’ye en az 5 bin hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktararak “İsrail’in 2024 sınırlarına çekilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

2026-09-23T16:36+0300

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Suriye Geçici Yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın 81. BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:'Barış ancak Suriye’nin hakları geri alındığında gerçekleşir'Öte yandan Ahmed Şara, Atlantic Council isimli düşünce kuruluşunda eski Beyaz Saray Orta Doğu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün moderatörlüğündeki panelde konuştu.Burada yaptığı konuşmada ise, İsrail ile kalıcı bir barış için çalıştıklarını belirterek "Suriye topraklarının işgal altında olması bir barış değildir. Barış ancak Suriye'nin hakları geri alındığında gerçekleşir" dedi.'Yüzde 90 anlaştık, İsrail geri çekildi'Şara, bir anlaşmaya varmak için İsrail ile birkaç tur görüşme yaptıklarını kaydederek "İsrail ile yapılan görüşmelerde yaklaşık yüzde 90 oranında anlaşmaya vardık, ancak sonuçta İsrail geri çekildi" ifadelerini kullandı.Suriye'nin haklarının garanti altına alınması koşuluyla "İsrail ile kalıcı bir barış için çalıştıklarını” söyleyen Şara, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/son-dakika-haberleri-erdogan-bm-genel-kurulunda-konusuyor--1108946138.html

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