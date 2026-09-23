https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/rusya-savunma-bakanligi-odessa-ve-kievde-askeri-lojistik-ve-veri-merkezleri-vuruldu-1108980070.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Kiev’de askeri lojistik ve veri merkezleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Kiev’de askeri lojistik ve veri merkezleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun faaliyetlerinde kullanılan Odessa bölgesindeki iki lojistik merkez ile Kiev’deki iki veri merkezinin insansız hava... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T18:45+0300
2026-09-23T18:45+0300
2026-09-23T18:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
kiev
odessa
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
veri merkezi
rus ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_0:70:3394:1979_1920x0_80_0_0_6469f41a744b3c70abcd38d2b9f7bd0a.jpg
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna ordusuna destek sağlayan veri işleme merkezleri ile lojistik ve depolama tesislerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.Açıklamaya göre Odessa ve İlyiçevka’daki, Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya ulaştırılan askeri malzemelerin depolanması ve dağıtımında kullanılan iki lojistik merkez hedef alındı.Kiev’de ise Ukrayna istihbarat birimlerinin veri aktarımı ve uluslararası iletişimini sağlayan United DC ile Ukrayna Savunma Bakanlığının internet trafiği açısından kilit tesislerinden biri olan New-Telco veri merkezlerinin vurulduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-harkov-bolgesinde-iki-yerlesimde-daha-kontrol-saglandi-1108963982.html
ukrayna
kiev
odessa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_0b72a41d1183cf5ee9e52e88b9ebbb2d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), veri merkezi, rus ordusu
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), veri merkezi, rus ordusu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Kiev’de askeri lojistik ve veri merkezleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun faaliyetlerinde kullanılan Odessa bölgesindeki iki lojistik merkez ile Kiev’deki iki veri merkezinin insansız hava araçlarıyla vurulduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna ordusuna destek sağlayan veri işleme merkezleri ile lojistik ve depolama tesislerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamaya göre Odessa ve İlyiçevka’daki, Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya ulaştırılan askeri malzemelerin depolanması ve dağıtımında kullanılan iki lojistik merkez hedef alındı.
Kiev’de ise Ukrayna istihbarat birimlerinin veri aktarımı ve uluslararası iletişimini sağlayan United DC ile Ukrayna Savunma Bakanlığının internet trafiği açısından kilit tesislerinden biri olan New-Telco veri merkezlerinin vurulduğu kaydedildi.