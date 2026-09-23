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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/rusya-savunma-bakanligi-odessa-ve-kievde-askeri-lojistik-ve-veri-merkezleri-vuruldu-1108980070.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Kiev’de askeri lojistik ve veri merkezleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Kiev’de askeri lojistik ve veri merkezleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun faaliyetlerinde kullanılan Odessa bölgesindeki iki lojistik merkez ile Kiev’deki iki veri merkezinin insansız hava... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T18:45+0300
2026-09-23T18:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
kiev
odessa
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
veri merkezi
rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna ordusuna destek sağlayan veri işleme merkezleri ile lojistik ve depolama tesislerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.Açıklamaya göre Odessa ve İlyiçevka’daki, Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya ulaştırılan askeri malzemelerin depolanması ve dağıtımında kullanılan iki lojistik merkez hedef alındı.Kiev’de ise Ukrayna istihbarat birimlerinin veri aktarımı ve uluslararası iletişimini sağlayan United DC ile Ukrayna Savunma Bakanlığının internet trafiği açısından kilit tesislerinden biri olan New-Telco veri merkezlerinin vurulduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-harkov-bolgesinde-iki-yerlesimde-daha-kontrol-saglandi-1108963982.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), veri merkezi, rus ordusu
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), veri merkezi, rus ordusu

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Kiev’de askeri lojistik ve veri merkezleri vuruldu

18:45 23.09.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun faaliyetlerinde kullanılan Odessa bölgesindeki iki lojistik merkez ile Kiev’deki iki veri merkezinin insansız hava araçlarıyla vurulduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna ordusuna destek sağlayan veri işleme merkezleri ile lojistik ve depolama tesislerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamaya göre Odessa ve İlyiçevka’daki, Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya ulaştırılan askeri malzemelerin depolanması ve dağıtımında kullanılan iki lojistik merkez hedef alındı.
Kiev’de ise Ukrayna istihbarat birimlerinin veri aktarımı ve uluslararası iletişimini sağlayan United DC ile Ukrayna Savunma Bakanlığının internet trafiği açısından kilit tesislerinden biri olan New-Telco veri merkezlerinin vurulduğu kaydedildi.
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