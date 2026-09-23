https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/rusya-savunma-bakanligi-odessa-ve-kievde-askeri-lojistik-ve-veri-merkezleri-vuruldu-1108980070.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Kiev’de askeri lojistik ve veri merkezleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Kiev’de askeri lojistik ve veri merkezleri vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun faaliyetlerinde kullanılan Odessa bölgesindeki iki lojistik merkez ile Kiev’deki iki veri merkezinin insansız hava... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T18:45+0300

2026-09-23T18:45+0300

2026-09-23T18:45+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

kiev

odessa

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

veri merkezi

rus ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna ordusuna destek sağlayan veri işleme merkezleri ile lojistik ve depolama tesislerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.Açıklamaya göre Odessa ve İlyiçevka’daki, Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya ulaştırılan askeri malzemelerin depolanması ve dağıtımında kullanılan iki lojistik merkez hedef alındı.Kiev’de ise Ukrayna istihbarat birimlerinin veri aktarımı ve uluslararası iletişimini sağlayan United DC ile Ukrayna Savunma Bakanlığının internet trafiği açısından kilit tesislerinden biri olan New-Telco veri merkezlerinin vurulduğu kaydedildi.

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ukrayna

kiev

odessa

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), veri merkezi, rus ordusu