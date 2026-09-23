https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/rubio-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-ukrayna-krizinin-otesinde-bir-arac-olarak-kullanilabilir-1108983285.html
Rubio: Rusya’ya yönelik yaptırımlar Ukrayna krizinin ötesinde bir araç olarak kullanılabilir
Rubio: Rusya’ya yönelik yaptırımlar Ukrayna krizinin ötesinde bir araç olarak kullanılabilir
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım yasasının yalnızca Ukrayna krizini değil, küresel çaptaki farklı gelişmeleri de etkilemek... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T21:54+0300
2026-09-23T21:54+0300
2026-09-23T21:54+0300
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Rusya’ya karşı yeni yaptırımların önünü açan yasaya ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Rubio, düzenlemenin ABD Başkanı Donald Trump’a geniş yetkiler verdiğini vurguladı. Rubio, “Artık başkanın elinde, sadece Rusya ile Ukrayna arasında olup bitenleri değil, çok daha farklı alanları etkilemek için kullanabileceği güçlü bir araç var” ifadelerini kullandı.Yasa kapsamındaki gümrük tarifelerinin nasıl ve ne zaman uygulanacağının tamamen Başkan Trump'ın inisiyatifinde olduğunu belirten Rubio, düzenlemenin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda belirli durumlarda özel istisnalar tanınmasına da imkan verdiğini kaydetti.Trump tarafından 19 Eylül’de imzalanarak yürürlüğe giren yaptırım yasası, oldukça sert ticari kısıtlamalar içeriyor. Düzenleme, Rus petrolü ve doğal gazının en büyük beş alıcısı konumundaki ülkelerden ithal edilen ürünlere yüzde 100’e kadar ek gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyor. Yasa ayrıca, ABD’ye doğrudan ithal edilen Rus menşeli ürünlere yüzde 500’e varan oranda ek gümrük vergisi getirilmesine imkan veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/cinden-abdnin-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-yasasina-tepki-misilleme-yapma-hakkini-sakli-tutuyoruz-1108882224.html
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marco rubio, abd, rusya, yaptırım, ukrayna, rus petrolü, gümrük vergisi
marco rubio, abd, rusya, yaptırım, ukrayna, rus petrolü, gümrük vergisi
Rubio: Rusya’ya yönelik yaptırımlar Ukrayna krizinin ötesinde bir araç olarak kullanılabilir
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım yasasının yalnızca Ukrayna krizini değil, küresel çaptaki farklı gelişmeleri de etkilemek amacıyla kullanılabilecek stratejik bir araç olduğunu belirtti.
Rusya’ya karşı yeni yaptırımların önünü açan yasaya ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Rubio, düzenlemenin ABD Başkanı Donald Trump’a geniş yetkiler verdiğini vurguladı. Rubio, “Artık başkanın elinde, sadece Rusya ile Ukrayna arasında olup bitenleri değil, çok daha farklı alanları etkilemek için kullanabileceği güçlü bir araç var” ifadelerini kullandı.
Yasa kapsamındaki gümrük tarifelerinin nasıl ve ne zaman uygulanacağının tamamen Başkan Trump'ın inisiyatifinde olduğunu belirten Rubio, düzenlemenin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda belirli durumlarda özel istisnalar tanınmasına da imkan verdiğini kaydetti.
Trump tarafından 19 Eylül’de imzalanarak yürürlüğe giren yaptırım yasası, oldukça sert ticari kısıtlamalar içeriyor. Düzenleme, Rus petrolü ve doğal gazının en büyük beş alıcısı konumundaki ülkelerden ithal edilen ürünlere yüzde 100’e kadar ek gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyor. Yasa ayrıca, ABD’ye doğrudan ithal edilen Rus menşeli ürünlere yüzde 500’e varan oranda ek gümrük vergisi getirilmesine imkan veriyor.