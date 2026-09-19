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Çin’den ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım yasasına tepki: Misilleme yapma hakkını saklı tutuyoruz

Çin’den ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım yasasına tepki: Misilleme yapma hakkını saklı tutuyoruz

Sputnik Türkiye

Çin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın onayladığı ve Rusya'ya yönelik yaptırımları ağırlaştıran yeni yasayı eleştirerek, Çinli şirketlerin haklarını korumak... 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T22:39+0300

2026-09-19T22:39+0300

2026-09-19T22:39+0300

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Bloomberg’in Çin Ticaret Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre Pekin, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları artıran ve İran’a karşı ticari kısıtlamaları genişleten yeni yasal düzenlemesine sert tepki gösterdi.Bakanlık açıklamasında, Washington’ın bundan sonra atacağı adımların yakından takip edileceği vurgulanarak, "Çin; egemenliğini, kalkınma çıkarlarını ve Çinli şirketlerin meşru haklarını korumak için gerekli önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır" denildi.Açıklamada ayrıca, Pekin’in tek taraflı yaptırımların yanı sıra üçüncü ülkeleri ve şirketleri hedef alan ikincil yaptırımlara da her zaman karşı olduğu hatırlatıldı.Yasa, yüzde 500'e varan gümrük vergilerine imkan tanıyorTrump’ın imzaladığı söz konusu yasa, Rus petrolü ve doğal gazının en büyük beş alıcısı konumundaki ülkelerden ABD'ye ithal edilen ürünlere yüzde 100’e varan ek gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyor. Düzenleme aynı zamanda, doğrudan Rusya’dan ABD’ye ihraç edilen ürünlere de yüzde 500’e kadar gümrük vergisi getirilmesinin önünü açıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/peskov-abdnin-yaptirim-yasasi-rusya-ile-iliskilere-olumlu-katki-saglamaz-1108881726.html

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çin ticaret bakanlığı, abd, rusya, i̇ran, yaptırım, washington, donald trump, bloomberg