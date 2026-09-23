https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/rubio-abd-ile-sovyetler-birligi-arasindaki-temaslar-savasi-onledi-1108981652.html

Rubio: ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki temaslar savaşı önledi

Rubio: ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki temaslar savaşı önledi

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Soğuk Savaş’ın en gergin dönemlerinde dahi ABD ile Sovyetler Birliği arasında sürdürülen temasların gerçek bir savaşın... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T20:02+0300

2026-09-23T20:02+0300

2026-09-23T20:02+0300

dünya

marco rubio

abd

sovyetler birliği

washington

moskova

temas

soğuk savaş

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Soğuk Savaş döneminde Washington ile Moskova arasında yürütülen diplomatik temasların önemine ilişkin açıklamada bulundu.Nükleer yıkım tehdidinin en yüksek olduğu dönemlerde bile ABD’nin Sovyet yetkililerle sık sık iletişim kurduğunu ve görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Rubio, “Bunu yaptığımız için Sovyet yetkililere ve Tanrı’ya şükran duyuyoruz. Çünkü bu temaslar gerçek bir savaşı önledi” dedi.Rubio, günümüzde de tarafların en üst düzeyde iletişim ve etkileşim kurabilmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-new-yorkta-abdli-mevkidasi-rubio-ile-bir-araya-geldi-1108973280.html

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marco rubio, abd, sovyetler birliği, washington, moskova, temas, soğuk savaş