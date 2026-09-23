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Rubio: ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki temaslar savaşı önledi
Rubio: ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki temaslar savaşı önledi
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Soğuk Savaş’ın en gergin dönemlerinde dahi ABD ile Sovyetler Birliği arasında sürdürülen temasların gerçek bir savaşın... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T20:02+0300
2026-09-23T20:02+0300
dünya
marco rubio
abd
sovyetler birliği
washington
moskova
temas
soğuk savaş
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Soğuk Savaş döneminde Washington ile Moskova arasında yürütülen diplomatik temasların önemine ilişkin açıklamada bulundu.Nükleer yıkım tehdidinin en yüksek olduğu dönemlerde bile ABD’nin Sovyet yetkililerle sık sık iletişim kurduğunu ve görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Rubio, “Bunu yaptığımız için Sovyet yetkililere ve Tanrı’ya şükran duyuyoruz. Çünkü bu temaslar gerçek bir savaşı önledi” dedi.Rubio, günümüzde de tarafların en üst düzeyde iletişim ve etkileşim kurabilmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-new-yorkta-abdli-mevkidasi-rubio-ile-bir-araya-geldi-1108973280.html
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marco rubio, abd, sovyetler birliği, washington, moskova, temas, soğuk savaş
marco rubio, abd, sovyetler birliği, washington, moskova, temas, soğuk savaş

Rubio: ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki temaslar savaşı önledi

20:02 23.09.2026
© AP Photo / Evan VucciMarco Rubio
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Soğuk Savaş’ın en gergin dönemlerinde dahi ABD ile Sovyetler Birliği arasında sürdürülen temasların gerçek bir savaşın çıkmasını engellediğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Soğuk Savaş döneminde Washington ile Moskova arasında yürütülen diplomatik temasların önemine ilişkin açıklamada bulundu.
Nükleer yıkım tehdidinin en yüksek olduğu dönemlerde bile ABD’nin Sovyet yetkililerle sık sık iletişim kurduğunu ve görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Rubio, “Bunu yaptığımız için Sovyet yetkililere ve Tanrı’ya şükran duyuyoruz. Çünkü bu temaslar gerçek bir savaşı önledi” dedi.
Rubio, günümüzde de tarafların en üst düzeyde iletişim ve etkileşim kurabilmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.
Sergey Lavrov - Marco Rubio New York'ta - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
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