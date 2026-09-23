https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-new-yorkta-abdli-mevkidasi-rubio-ile-bir-araya-geldi-1108973280.html
Lavrov, New York'ta ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Lavrov, New York'ta ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, New York’ta ABD’li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T16:33+0300
2026-09-23T16:33+0300
2026-09-23T17:18+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
abd
marco rubio
new york
toplantı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’ta ABD Dışişileri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.Lavrov ile Rubio arasındaki görüşme, basına yönelik açılış konuşmaları yapılmaksızın başladı ve basına kapalı olarak devam etti.Bir saate yakın süren görüşme, sona erdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/alimov-lavrov-bm-genel-kurulunda-onlarca-gorusme-gerceklestirecek-1108946785.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, marco rubio, new york, toplantı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, marco rubio, new york, toplantı
Lavrov, New York'ta ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
16:33 23.09.2026 (güncellendi: 17:18 23.09.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, New York’ta ABD’li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’ta ABD Dışişileri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.
Lavrov ile Rubio arasındaki görüşme, basına yönelik açılış konuşmaları yapılmaksızın başladı ve basına kapalı olarak devam etti.
Bir saate yakın süren görüşme, sona erdi.