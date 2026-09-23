https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/putin-rusya-secimlerini-sekteye-ugratma-girisimleri-basarisiz-oldu-1108973944.html

Putin: Rusya seçimlerini sekteye uğratma girişimleri başarısız oldu

Putin: Rusya seçimlerini sekteye uğratma girişimleri başarısız oldu

Sputnik Türkiye

Bakanlarla bir araya gelen Putin, hafta sonu yapılan Duma seçimlerine değinerek, hasımların sandıklardaki süreci engellemek için sarf ettiği çabaların akamete... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T16:44+0300

2026-09-23T16:44+0300

2026-09-23T16:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

moskova

vladimir putin

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

seçim

özel askeri harekat

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimlerine aktif katılımda bulundukları için Rus vatandaşlarına teşekkür ederek, oylamayı sekteye uğratma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Putin, yüksek katılım oranının, vatandaşların ülkeyi güçlendirme yönündeki çabalara desteğini gösterdiğini ifade etti.Devlet Başkanı, "Bu seçim kampanyasına aktif katılım sağladıkları için Rusya vatandaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Bize engel olmaya, bu seçimleri sabote etmeye çalıştıkları gayet iyi biliniyor, düşmanın Moskova'nın ve diğer bölgelerin hava savunmasını delmeye yönelik sürekli girişimleri de bunu kanıtlıyor. Ancak seçim sandıklarındaki kuyruklar, Rusya'yı korkutmanın imkansız olduğunu gösteriyor. Seçim sandıklarına gelen ve oy kullanan bu kadar aktif, hatta rekor sayıdaki insan, Rusya halkının ülkeyi güçlendirmeyi amaçlayan çabalarımızı desteklediğini gösteriyor. Bir çok şey hükümete bağlı. Para politikası, kredi politikası, sosyal politika. Yapılacak çok iş var" dedi.'Özel askeri harekattaki hedeflerimize ulaşacağız'Rus lider, özel askeri harekat kapsamında belirlenen tüm hedeflere ulaşılacağını da vurguladı.Putin, "Cephe hattındaki askerlerimize ve komutanlarımıza seslenmek istiyorum. Yoldaşlar, bilmenizi isterim ki: Bu oylama sizler içindir. İnsanlar sizlere inanıyor. Zaferimize inanıyor. Cesaretinize, kahramanlığınıza ve Anavatan’a olan bağlılığınıza inanıyor. Özel askeri harekat kapsamında önümüze koyduğumuz tüm hedeflere ulaşılacağınızdan şüphem yok" diye konuştu.

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rusya, moskova, vladimir putin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, seçim, özel askeri harekat