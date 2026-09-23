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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kremlin-ukrayna-muzakerelerinin-bariscil-duzleme-tasinmasi-icin-zemin-olusmus-degil-1108964530.html
Kremlin: Ukrayna müzakerelerinin barışçıl düzleme taşınması için zemin oluşmuş değil
Kremlin: Ukrayna müzakerelerinin barışçıl düzleme taşınması için zemin oluşmuş değil
Sputnik Türkiye
Ukrayna krizinin çözümü için barış masasının önünü açacak emarelerin bulunmadığını belirten Peskov, Kiev'i Moskova'nın tutumunu bir kez daha hatırlattı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T12:48+0300
2026-09-23T12:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
donald trump
rusya
ukrayna
suriye
vladimir putin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna müzakerelerinde barışçıl düzleme çıkmak için henüz bir emare bulunmadığını belirterek Rusya'nın masaya oturmaya hala hazır olduğunu söyledi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeye hazır olduğunu da kaydetti.🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Rusya'nın Putin ile Zelenskiy'in görüşme ihtimaline ilişkin tutumu biliniyor, şartlarımız değişmedi🔴İstemesi durumunda Zelenskiy Moskova'ya gelebilir, hangi kararları alması gerektiğini biliyor, kendisine güvenlik garantileri verilecek🔴Putin ile Zelenskiy arasında uzman düzeyinde bir çalışma yürütülmeden görüşme gerçekleştirilmesi uygun değil, bu zaman kaybı olur🔴Ukrayna terörist faaliyetlerini sürdürüyor🔴Ukrayna'nın militarizasyonu devam ederken, Avrupa ülkeleri silah satın almak için ek fon arayışında🔴İngiltere yönetimi Rusofobik eğilimleri körüklüyor, Almanya, Fransa ve bazı Avrupa ülkeleri de bunu yapıyor🔴Rusya, Suriye ile temaslarını sürdürmekte olup diyalogun gelişiminden memnun🔴Rusya, Suriye ile en zorlu konularda bile ortak bir payda bulmaya devam etmeyi umuyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-harkov-bolgesinde-iki-yerlesimde-daha-kontrol-saglandi-1108963982.html
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donald trump, rusya, ukrayna, suriye, vladimir putin, dmitriy peskov
donald trump, rusya, ukrayna, suriye, vladimir putin, dmitriy peskov

Kremlin: Ukrayna müzakerelerinin barışçıl düzleme taşınması için zemin oluşmuş değil

12:48 23.09.2026
© Sputnik / Mihail VoskresenskiyKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© Sputnik / Mihail Voskresenskiy
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Ukrayna krizinin çözümü için barış masasının önünü açacak emarelerin bulunmadığını belirten Peskov, Kiev'i Moskova'nın tutumunu bir kez daha hatırlattı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna müzakerelerinde barışçıl düzleme çıkmak için henüz bir emare bulunmadığını belirterek Rusya'nın masaya oturmaya hala hazır olduğunu söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeye hazır olduğunu da kaydetti.

🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:

🔴Rusya'nın Putin ile Zelenskiy'in görüşme ihtimaline ilişkin tutumu biliniyor, şartlarımız değişmedi

🔴İstemesi durumunda Zelenskiy Moskova'ya gelebilir, hangi kararları alması gerektiğini biliyor, kendisine güvenlik garantileri verilecek

🔴Putin ile Zelenskiy arasında uzman düzeyinde bir çalışma yürütülmeden görüşme gerçekleştirilmesi uygun değil, bu zaman kaybı olur

🔴Ukrayna terörist faaliyetlerini sürdürüyor

🔴Ukrayna'nın militarizasyonu devam ederken, Avrupa ülkeleri silah satın almak için ek fon arayışında

🔴İngiltere yönetimi Rusofobik eğilimleri körüklüyor, Almanya, Fransa ve bazı Avrupa ülkeleri de bunu yapıyor

🔴Rusya, Suriye ile temaslarını sürdürmekte olup diyalogun gelişiminden memnun

🔴Rusya, Suriye ile en zorlu konularda bile ortak bir payda bulmaya devam etmeyi umuyor
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