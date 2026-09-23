https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/pentagondan-askerlere-yeni-test-abdnin-kaotik-bir-savas-ortamina-hakim-olabilecek-savascilara-1108968523.html

Pentagon'dan askerlere yeni test: ABD'nin kaotik bir savaş ortamına hakim olabilecek savaşçılara ihtiyacı var

Pentagon'dan askerlere yeni test: ABD'nin kaotik bir savaş ortamına hakim olabilecek savaşçılara ihtiyacı var

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), üst düzey kademelerde subay terfileri için yeni ‘Ortak Muharip Değerlendirmesi’ uygulamasını başlattı. İşte detaylar...

2026-09-23T14:23+0300

2026-09-23T14:23+0300

2026-09-23T14:23+0300

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Amerika merkezli The Hill gazetesinin haberine göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaptığı açıklamada, "saha koşullarını yansıtan yeni bir testi uygulamaya aldıklarını" belirtti.Hegseth, Pentagon'un üst düzey kademelerde "bürokrasiyi azaltmak ve gerçek liyakati esas almak" amacıyla generalliğe giden terfi sürecini değiştirdikleri bilgisini paylaştı.'Savaşma ve kazanma becerileri' sınanacakSaha koşullarını yansıtan yeni sistemin, terfi bekleyen aday subayları "savaşma, uyum ve kazanma" becerileri üzerinden sınayacağını kaydeden Hegseth, şunları söyledi:İnteraktif simülasyon uygulamalarıYeni uygulama 'Ortak Muharip Değerlendirmesi', yapay zeka destekli bir platform sayesinde "çevrimiçi analiz testleri, interaktif simülasyon uygulamaları, yazılı değerlendirmeler ve savaş oyununu" kapsayacak.

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