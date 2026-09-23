https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/pentagondan-askerlere-yeni-test-abdnin-kaotik-bir-savas-ortamina-hakim-olabilecek-savascilara-1108968523.html
Pentagon'dan askerlere yeni test: ABD'nin kaotik bir savaş ortamına hakim olabilecek savaşçılara ihtiyacı var
Pentagon'dan askerlere yeni test: ABD'nin kaotik bir savaş ortamına hakim olabilecek savaşçılara ihtiyacı var
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), üst düzey kademelerde subay terfileri için yeni ‘Ortak Muharip Değerlendirmesi’ uygulamasını başlattı. İşte detaylar...
2026-09-23T14:23+0300
2026-09-23T14:23+0300
2026-09-23T14:23+0300
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Amerika merkezli The Hill gazetesinin haberine göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaptığı açıklamada, "saha koşullarını yansıtan yeni bir testi uygulamaya aldıklarını" belirtti.Hegseth, Pentagon'un üst düzey kademelerde "bürokrasiyi azaltmak ve gerçek liyakati esas almak" amacıyla generalliğe giden terfi sürecini değiştirdikleri bilgisini paylaştı.'Savaşma ve kazanma becerileri' sınanacakSaha koşullarını yansıtan yeni sistemin, terfi bekleyen aday subayları "savaşma, uyum ve kazanma" becerileri üzerinden sınayacağını kaydeden Hegseth, şunları söyledi:İnteraktif simülasyon uygulamalarıYeni uygulama 'Ortak Muharip Değerlendirmesi', yapay zeka destekli bir platform sayesinde "çevrimiçi analiz testleri, interaktif simülasyon uygulamaları, yazılı değerlendirmeler ve savaş oyununu" kapsayacak.
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pete hegseth, pentagon, abd, asker, haberler
pete hegseth, pentagon, abd, asker, haberler
Pentagon'dan askerlere yeni test: ABD'nin kaotik bir savaş ortamına hakim olabilecek savaşçılara ihtiyacı var
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), üst düzey kademelerde subay terfileri için yeni 'Ortak Muharip Değerlendirmesi' uygulamasını başlattı. Yeni uygulamayla askerlerin ‘savaşmaya uyum becerilerinin’ sınanacağı aktarılırken Hegseth, uygulamayı "ABD'nin, kaotik bir savaş ortamına hakim olabilecek savaşçılara ihtiyacı var" sözleriyle duyurdu.
Amerika merkezli The Hill gazetesinin haberine göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaptığı açıklamada, "saha koşullarını yansıtan yeni bir testi uygulamaya aldıklarını" belirtti.
Hegseth, Pentagon'un üst düzey kademelerde "bürokrasiyi azaltmak ve gerçek liyakati esas almak" amacıyla generalliğe giden terfi sürecini değiştirdikleri bilgisini paylaştı.
'Savaşma ve kazanma becerileri' sınanacak
Saha koşullarını yansıtan yeni sistemin, terfi bekleyen aday subayları "savaşma, uyum ve kazanma" becerileri üzerinden sınayacağını kaydeden Hegseth, şunları söyledi:
ABD'nin, kaotik bir savaş ortamına hakim olabilecek savaşçılara ihtiyacı var. Bu değerlendirme, objektif bir denge unsuru niteliğinde. Ordumuzun belkemiğini astsubaylar ve deniz astsubayları oluştursa da zafer onlara liderlik eden komutanlara bağlı. Senaryo yalnızca baskı altındaki harekat kararlarını esas alıyor.
İnteraktif simülasyon uygulamaları
Yeni uygulama 'Ortak Muharip Değerlendirmesi', yapay zeka destekli bir platform sayesinde "çevrimiçi analiz testleri, interaktif simülasyon uygulamaları, yazılı değerlendirmeler ve savaş oyununu" kapsayacak.