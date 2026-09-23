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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/park-halindeki-otomobilde-iki-kisi-olu-bulundu-1108975339.html
Park halindeki otomobilde iki kişi ölü bulundu
Park halindeki otomobilde iki kişi ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Ankara'da park halindeki araçta iki kişinin cansız bedeni bulundu. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara Çubuk'ta park halindeki bir otomobilde 2 kişi ölü bulundu. İki kişinin benzin istasyonundaki ATM'den para çektikten sonra araca bindikleri ve daha sonra hareketsiz bulundukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çevredekiler ihbar etti Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir süredir park halinde bulunan 06 FU 7548 plakalı otomobilde iki kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçtaki B.Y. (31) ve E.A'nın (37) hayatını kaybettiğini belirledi. İki kişinin, benzin istasyonundaki ATM'den para çektikten sonra araca bindikleri, daha sonra hareketsiz halde bulundukları öğrenildi. B.Y. ve E.A.'nın cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/sosyal-medya-fenomeni-meric-keskinin-aci-gunu-abisi-inanc-keskin-hayatini-kaybetti-1108898583.html
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hayatını kaybetti, ankara
hayatını kaybetti, ankara

Park halindeki otomobilde iki kişi ölü bulundu

17:17 23.09.2026
© Mustafa Hatipoğlupolis / olay yeri
polis / olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© Mustafa Hatipoğlu
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Ankara'da park halindeki araçta iki kişinin cansız bedeni bulundu.
Ankara Çubuk'ta park halindeki bir otomobilde 2 kişi ölü bulundu. İki kişinin benzin istasyonundaki ATM'den para çektikten sonra araca bindikleri ve daha sonra hareketsiz bulundukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevredekiler ihbar etti

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir süredir park halinde bulunan 06 FU 7548 plakalı otomobilde iki kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçtaki B.Y. (31) ve E.A'nın (37) hayatını kaybettiğini belirledi. İki kişinin, benzin istasyonundaki ATM'den para çektikten sonra araca bindikleri, daha sonra hareketsiz halde bulundukları öğrenildi. B.Y. ve E.A.'nın cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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