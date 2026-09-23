https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/park-halindeki-otomobilde-iki-kisi-olu-bulundu-1108975339.html

Park halindeki otomobilde iki kişi ölü bulundu

Park halindeki otomobilde iki kişi ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Ankara'da park halindeki araçta iki kişinin cansız bedeni bulundu. 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T17:17+0300

2026-09-23T17:17+0300

2026-09-23T17:17+0300

türki̇ye

hayatını kaybetti

ankara

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Ankara Çubuk'ta park halindeki bir otomobilde 2 kişi ölü bulundu. İki kişinin benzin istasyonundaki ATM'den para çektikten sonra araca bindikleri ve daha sonra hareketsiz bulundukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çevredekiler ihbar etti Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir süredir park halinde bulunan 06 FU 7548 plakalı otomobilde iki kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçtaki B.Y. (31) ve E.A'nın (37) hayatını kaybettiğini belirledi. İki kişinin, benzin istasyonundaki ATM'den para çektikten sonra araca bindikleri, daha sonra hareketsiz halde bulundukları öğrenildi. B.Y. ve E.A.'nın cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/sosyal-medya-fenomeni-meric-keskinin-aci-gunu-abisi-inanc-keskin-hayatini-kaybetti-1108898583.html

türki̇ye

ankara

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hayatını kaybetti, ankara