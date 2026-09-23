https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/para-transferlerinde-limitler-degisti-25-bin-liralik-limit-50-bin-liraya-yukseltildi-1108957375.html
Para transferlerinde limitler değişti: 25 bin liralık limit 50 bin liraya yükseltildi
Para transferlerinde limitler değişti: 25 bin liralık limit 50 bin liraya yükseltildi
Sputnik Türkiye
Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle hem yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşlara yönelik finansal işlemlerin bildirilmesine ilişkin süreç... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T10:18+0300
2026-09-23T10:18+0300
2026-09-23T10:18+0300
ekonomi̇
resmî gazete
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Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun bazı parasal eşik limitlerini iki katına çıkardığı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 10 bin liralık limit 20 bin liraya, 25 bin liralık limit ise 50 bin liraya yükseltildi.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde yer alan bazı parasal limitleri artırdı. Düzenleme, 23 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)'nin 2.2.7'nci maddesinde yer alan 10 bin liralık tutar 20 bin liraya, 25 bin liralık tutar ise 50 bin liraya yükseltildi.Tebliğin 2.2.9'uncu maddesindeki 2 bin 750 liralık parasal sınır 5 bin 500 lira olarak değiştirildi.Aynı Tebliğin 2.2.11'inci maddesinin birinci paragrafının (a) bendinde bulunan 2 bin 750 liralık tutar da 5 bin 500 liraya yükseltildi.Bazı eşiklerde farklı artış2.2.11'inci maddenin (b) bendinde yer alan bin TL'lik sınır 2 bin 500 TL'ye çıkarılırken, aynı bentte bulunan 2 bin 750 liralık tutar 6 bin 500 lira olarak değiştirildi.Düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/merkez-bankasi-papelin-faaliyet-iznini-iptal-etti-1108956730.html
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resmî gazete, masak, limit
resmî gazete, masak, limit
Para transferlerinde limitler değişti: 25 bin liralık limit 50 bin liraya yükseltildi
Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle hem yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşlara yönelik finansal işlemlerin bildirilmesine ilişkin süreç değiştirildi hem de bazı parasal işlem ve bildirim limitleri güncellendi.
Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun bazı parasal eşik limitlerini iki katına çıkardığı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 10 bin liralık limit 20 bin liraya, 25 bin liralık limit ise 50 bin liraya yükseltildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde yer alan bazı parasal limitleri artırdı. Düzenleme, 23 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)'nin 2.2.7'nci maddesinde yer alan 10 bin liralık tutar 20 bin liraya, 25 bin liralık tutar ise 50 bin liraya yükseltildi.
Tebliğin 2.2.9'uncu maddesindeki 2 bin 750 liralık parasal sınır 5 bin 500 lira olarak değiştirildi.
Aynı Tebliğin 2.2.11'inci maddesinin birinci paragrafının (a) bendinde bulunan 2 bin 750 liralık tutar da 5 bin 500 liraya yükseltildi.
Bazı eşiklerde farklı artış
2.2.11'inci maddenin (b) bendinde yer alan bin TL'lik sınır 2 bin 500 TL'ye çıkarılırken, aynı bentte bulunan 2 bin 750 liralık tutar 6 bin 500 lira olarak değiştirildi.
Düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.