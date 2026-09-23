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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/nebenzya-nazizm-yalnizca-ukraynada-degil-dunya-genelinde-yeniden-yukseliyor-1108952411.html
Nebenzya: Nazizm yalnızca Ukrayna’da değil, dünya genelinde yeniden yükseliyor
Nebenzya: Nazizm yalnızca Ukrayna’da değil, dünya genelinde yeniden yükseliyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Nazi ideolojisinin yalnızca Ukrayna’da değil, dünya genelinde yeniden yükselişe geçtiğini... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T00:07+0300
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ukrayna kri̇zi̇
vasiliy nebenzya
rusya
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna
almanya
avrupa birliği
nazizm
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Rus basınına açıklamalarda bulunan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, dünyada Nazizmin yeniden güç kazandığına dikkat çekti.Nebenzya, “Günümüz dünyasında, sadece Ukrayna’da değil, Nazizmin yeniden başını kaldırdığını net bir şekilde görüyoruz” ifadelerini kullandı.Rusya’nın, Ukrayna gibi ülkelerin itirazlarına rağmen BM Genel Kurulu’nda Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin karar tasarısını düzenli olarak sunduğunu hatırlatan Nebenzya, dünyadaki mevcut eğilimler dikkate alındığında bu tasarının kabul edilmesinin çok önemli bir mesaj taşıdığını vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da daha önce Sputnik’e yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'daki “özel askeri operasyonun” başlamasının ardından söz konusu karar tasarısına karşı blok halinde oy kullanmaya başladığını hatırlatmıştı. Zaharova, özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında Mihver Devletleri arasında yer alan İtalya, Almanya ve Japonya’nın tasarıya karşı oy kullanmasının endişe verici bir tablo ortaya koyduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/lavrov-guterres-rusyanin-buca-talebine-yanit-vermedi-1108934790.html
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vasiliy nebenzya, rusya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, almanya, avrupa birliği, nazizm
vasiliy nebenzya, rusya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, almanya, avrupa birliği, nazizm

Nebenzya: Nazizm yalnızca Ukrayna’da değil, dünya genelinde yeniden yükseliyor

00:07 23.09.2026
© SputnikVasiliy Nebenzya
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© Sputnik
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Nazi ideolojisinin yalnızca Ukrayna’da değil, dünya genelinde yeniden yükselişe geçtiğini belirtti.
Rus basınına açıklamalarda bulunan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, dünyada Nazizmin yeniden güç kazandığına dikkat çekti.
Nebenzya, “Günümüz dünyasında, sadece Ukrayna’da değil, Nazizmin yeniden başını kaldırdığını net bir şekilde görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın, Ukrayna gibi ülkelerin itirazlarına rağmen BM Genel Kurulu’nda Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin karar tasarısını düzenli olarak sunduğunu hatırlatan Nebenzya, dünyadaki mevcut eğilimler dikkate alındığında bu tasarının kabul edilmesinin çok önemli bir mesaj taşıdığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da daha önce Sputnik’e yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'daki “özel askeri operasyonun” başlamasının ardından söz konusu karar tasarısına karşı blok halinde oy kullanmaya başladığını hatırlatmıştı. Zaharova, özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında Mihver Devletleri arasında yer alan İtalya, Almanya ve Japonya’nın tasarıya karşı oy kullanmasının endişe verici bir tablo ortaya koyduğunu dile getirmişti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
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