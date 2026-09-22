https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/lavrov-guterres-rusyanin-buca-talebine-yanit-vermedi-1108934790.html

Lavrov: Guterres, Rusya’nın Buça talebine yanıt vermedi

Lavrov: Guterres, Rusya’nın Buça talebine yanıt vermedi

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres’in, Ukrayna'nın Buça kentindeki olaylarda hayatını kaybettiği iddia edilen kişilerin listesinin açıklanması... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T12:53+0300

2026-09-22T12:53+0300

2026-09-22T12:53+0300

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Moskova’da düzenlenen Moskova'da düzenlenen 4. Uluslararası Dezenformasyonla Mücadele Diyaloğu Forumu’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Buça’daki olaylara ilişkin BM nezdinde yaptıkları girişimleri değerlendirdi.Lavrov, hem yüz yüze görüşmelerde hem de BM Güvenlik Konseyi oturumlarında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e çağrıda bulunduklarını belirterek, "Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen ve büyük bir skandala konu olan kişilerin isim listesini yayınlamasını talep ettim. Ancak hiçbir tepki gelmedi" ifadelerini kullandı.Söz konusu talebi her yıl Guterres’e hatırlattığını aktaran Lavrov, Mayıs 2026’da BM Genel Sekreteri’ne Rusya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde de yer alan 12 somut soru ilettiklerini, ancak buna karşılık yalnızca "resmi ve geçiştirici bir yanıt" aldıklarını kaydetti.Lavrov ayrıca, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Aralık 2022'de yayımladığı raporda, Rusya Silahlı Kuvvetlerine yönelik somut bir kanıt içermeyen "mesnetsiz suçlamalara" yer verildiğini söyledi.Buça olayları ve Rusya’nın tutumuRusya Savunma Bakanlığı tarafından Nisan 2022'de yapılan açıklamada, Kiev yönetimi tarafından paylaşılan ve Rus askerlerinin Buça'da suç işlediğini ileri süren fotoğraf ile videoların " bir provokasyon" olduğu ifade edilmişti. Bakanlık, kentin Rus güçlerinin kontrolünde olduğu süre boyunca hiçbir sivilin şiddet eylemine maruz kalmadığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/lavrovdan-ingiltereye-salisbury-tepkisi-london-vatandaslarimizi-adeta-rehin-aldi-1108933122.html

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