https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/muhammed-salahin-yaylada-fotograf-cektirdigi-tasin-yanina-bank-konuldu-salahin-tasi-icin-geldik-1108974361.html

Muhammed Salah'ın yaylada fotoğraf çektirdiği taşın yanına bank konuldu: 'Salah'ın taşı için geldik'

Muhammed Salah'ın yaylada fotoğraf çektirdiği taşın yanına bank konuldu: 'Salah'ın taşı için geldik'

Sputnik Türkiye

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın ziyareti sonrası yoğun ilgi gören Kurtdere Yaylası'ndaki taşın yanına bank yerleştirildi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T16:56+0300

2026-09-23T16:56+0300

2026-09-23T16:56+0300

yaşam

muhammed salah

salah

taşköprü

rize

suudi arabistan

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Golcü futbolcunun bir süre önce yaylada taşta otururken çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine, sevenleri de taşın yanında fotoğraf paylaşmaya başladı.Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de taşın bulunduğu alana bank yerleştirdi."Salah Yaylası" yazılı tabelanın da bulunduğu yaylayı ziyaret eden Rahman Haşıl, Suudi Arabistan'da inşaat mühendisi olarak çalıştığını, izinlerini ise yaylada geçirdiğini söyledi.Kardeşiyle motosikletle yaylayı görmek için geldiklerini belirten Haşıl, "Fotoğraf paylaşıp yayla turizminin bir parçası olmak adına buradayım." dedi.Yaylaları gezmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Haşıl, şu değerlendirmede bulundu:Civar yaylaları daha önce ziyaret ettiklerini belirten Yunus Haşıl da "Taşköprü, Sarıtaş ve Çakırgöl'e gittik ama buraya ilk defa geldik. Son günlerde gündemdeydi burası. Biz de sürüş rotamıza burayı ekleyip gelip görmek istedik." diye konuştu.Kurtdere Yaylası'nı gezmeye Rize'den geldiğini anlatan Muhammed Aksu ise Trabzonsporlu olmadığını ancak Salah'ı çok sevdiği için yaylayı görmek istediğini ifade etti.Ziyaretçilerden Neşe Şimşek de "Almanya'dan yaylalara her sene geliyoruz, uğruyoruz ama şu an 'Salah'ın taşı' için geldik. 'Görelim biz de' dedik. Yaylaları zaten çok seviyoruz, doğal ortam, herkes gelsin. Sırf Salah için değil, yaylayı da görsünler çok güzel." dedi.Alana bank yerleştirilmesinin de güzel bir düşünce olduğunu ifade eden Şimşek, "Çayını, kahvesini alan gelip otursun bence çok güzel olmuş. Tavsiye ediyorum, herkes gelsin buraları görsün. Çok güzel burası." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/muhammed-salah-trafikten-men-cezasi-aldi-1108918381.html

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rize

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