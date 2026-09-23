https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/motorine-bu-gece-yarisindan-itibaren-buyuk-indirim-geliyor-1108958177.html
Motorine bu gece yarısından itibaren büyük indirim geliyor
Motorine bu gece yarısından itibaren büyük indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Motorin grubunda 5,57 TL fiyat indirimi bekleniyor. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T10:25+0300
2026-09-23T10:25+0300
2026-09-23T10:25+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
indirim
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Motorine indirim geliyor. 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 5,57 TL fiyat indirimi bekleniyor.Benzin fiyatına da indirim var mı?Benzin grubundaysa fiyat değişikliği beklenmiyor.Motorin fiyatı ne kadar olacak?İndirim gelmesi halinde; İstanbul'da motorinin litresi 90,86 liraya, Ankara'da 91,87 liraya, İzmir'de 92,26 liraya, doğu illerinde ise 93,06 liraya gerileyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-savasi-petrol-fiyatlarini-nasil-degistirdi-72-dolardan-126-dolara-tekrar-100-dolar-uzerine-1108773615.html
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motorin, akaryakıt, indirim
motorin, akaryakıt, indirim
Motorine bu gece yarısından itibaren büyük indirim geliyor
Motorin grubunda 5,57 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Motorine indirim geliyor. 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 5,57 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Benzin fiyatına da indirim var mı?
Benzin grubundaysa fiyat değişikliği beklenmiyor.
Motorin fiyatı ne kadar olacak?
İndirim gelmesi halinde; İstanbul'da motorinin litresi 90,86 liraya, Ankara'da 91,87 liraya, İzmir'de 92,26 liraya, doğu illerinde ise 93,06 liraya gerileyecek.