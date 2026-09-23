Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/motorine-bu-gece-yarisindan-itibaren-buyuk-indirim-geliyor-1108958177.html
Motorine bu gece yarısından itibaren büyük indirim geliyor
Motorine bu gece yarısından itibaren büyük indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Motorin grubunda 5,57 TL fiyat indirimi bekleniyor. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T10:25+0300
2026-09-23T10:25+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
indirim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089040265_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e3c9ebba6d123a524745ecc55a66d59e.jpg
Motorine indirim geliyor. 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 5,57 TL fiyat indirimi bekleniyor.Benzin fiyatına da indirim var mı?Benzin grubundaysa fiyat değişikliği beklenmiyor.Motorin fiyatı ne kadar olacak?İndirim gelmesi halinde; İstanbul'da motorinin litresi 90,86 liraya, Ankara'da 91,87 liraya, İzmir'de 92,26 liraya, doğu illerinde ise 93,06 liraya gerileyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-savasi-petrol-fiyatlarini-nasil-degistirdi-72-dolardan-126-dolara-tekrar-100-dolar-uzerine-1108773615.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089040265_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_33102f05fc9ed3a0a82425e50dbf7c50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
motorin, akaryakıt, indirim
motorin, akaryakıt, indirim

Motorine bu gece yarısından itibaren büyük indirim geliyor

10:25 23.09.2026
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AA
Abone ol
Motorin grubunda 5,57 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Motorine indirim geliyor. 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 5,57 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Benzin fiyatına da indirim var mı?

Benzin grubundaysa fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorin fiyatı ne kadar olacak?

İndirim gelmesi halinde; İstanbul'da motorinin litresi 90,86 liraya, Ankara'da 91,87 liraya, İzmir'de 92,26 liraya, doğu illerinde ise 93,06 liraya gerileyecek.
Petrol Fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
EKONOMİ
İran savaşı petrol fiyatlarını nasıl değiştirdi? 72 dolardan 126 dolara, tekrar 100 dolar üzerine
15 Eylül, 11:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала