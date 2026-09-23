https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/motorine-bu-gece-yarisindan-itibaren-buyuk-indirim-geliyor-1108958177.html

Motorine bu gece yarısından itibaren büyük indirim geliyor

Motorine bu gece yarısından itibaren büyük indirim geliyor

Sputnik Türkiye

Motorin grubunda 5,57 TL fiyat indirimi bekleniyor. 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T10:25+0300

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ekonomi̇

motorin

akaryakıt

indirim

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Motorine indirim geliyor. 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 5,57 TL fiyat indirimi bekleniyor.Benzin fiyatına da indirim var mı?Benzin grubundaysa fiyat değişikliği beklenmiyor.Motorin fiyatı ne kadar olacak?İndirim gelmesi halinde; İstanbul'da motorinin litresi 90,86 liraya, Ankara'da 91,87 liraya, İzmir'de 92,26 liraya, doğu illerinde ise 93,06 liraya gerileyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-savasi-petrol-fiyatlarini-nasil-degistirdi-72-dolardan-126-dolara-tekrar-100-dolar-uzerine-1108773615.html

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motorin, akaryakıt, indirim