https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/meksikada-okullarda-telefon-yasagi-3-kasimda-basliyor-1108967684.html

Meksika'da okullarda telefon yasağı: 3 Kasım'da başlıyor

Meksika'da okullarda telefon yasağı: 3 Kasım'da başlıyor

Sputnik Türkiye

Çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin yarattığı endişeler artarken, Meksika hükümeti ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu kullanımını ülke çapında... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T14:18+0300

2026-09-23T14:18+0300

2026-09-23T14:18+0300

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Meksika genelindeki kamu eğitim sisteminin tamamında geçerli olacak yeni düzenleme, öğrencilerin okul zilinin çalmasından derslerin bitimine kadar cep telefonu ve tablet kullanımını kısıtlıyor. 3 Kasım'da yürürlüğe girecek olan karara ilişkin açıklamalarda bulunan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, eyalet eğitim yetkilileriyle tam bir uzlaşı sağlandığını belirtti.Düzenlemenin kapsamına göre liseler kendi sınırlarını belirleyerek cihazların eğitim amaçlı güvenli kullanımına odaklanırken, üniversitelerin ise "dijital yurttaşlık" anlayışıyla sorumlu teknoloji kullanımını teşvik etmesi bekleniyor.Ruh sağlığı ve odaklanma i̇çin kritik adımEğitim Bakanı Mario Delgado, alınan bu kararın çocukların ve gençlerin haklarının korunması açısından hayati bir adım olduğunu vurguladı. Yeni kurallarla öğrencilerin ruh sağlığının, öğrenme süreçlerinin ve genel gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra yüz yüze iletişimin ve topluluk bağlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.Dünya genelinde çocukların teknoloji ve sosyal medya erişimine sınır getiren ülkelerin sayısı her geçen gün artarken, Meksika'nın bu hamlesi küresel tartışmaların odağındaki dijital kısıtlama dalgasının yeni bir halkası olarak öne çıkıyor.

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