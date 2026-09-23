https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/arakciden-fransaya-sert-elestiri-paris-insan-haklari-konusunda-endise-duydugunu-iddia-edemez-1108966733.html
Arakçi'den Fransa'ya sert eleştiri: Paris, insan hakları konusunda endişe duyduğunu iddia edemez
Arakçi'den Fransa'ya sert eleştiri: Paris, insan hakları konusunda endişe duyduğunu iddia edemez
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, bakanlığın resmi sitesinde Fransız mevkidaşı Barrot ile görüşmesine ilişkin yayınlanan açıklamaya göre Fransa'nın "çifte standartlarını" sert bir dille eleştirdi.
2026-09-23T13:37+0300
2026-09-23T13:37+0300
2026-09-23T13:37+0300
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Genel Kurulu (BMGK) oturumları kapsamında Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile bir görüşme gerçekleştirdi.Arakçi, İran Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde görüşmeye ilişkin yayınlanan yazılını açıklamaya göre Fransa'nın İran'a yönelik "müdahaleci" tutumunu eleştirdi ve Fransız büyükelçiliğini ulusal yasa ve yönetmeliklere saygı göstermeye çağırdı.Ayrıca Arakçi, Fransa'nın bölgesel gelişmelere, özellikle de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırganlığına ilişkin tutumunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Daha önce Cumhurbaşkanı Macron, Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak ABD medyasına yaptığı açıklamada, "herhangi bir ülkeyle çatışmaya girmek istemediğini, ancak geçişi mümkün kılacak bazı kapasiteleri korumak adına daha aktif bir rol almaya hazır olduklarını" ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/iranin-matematiksel-formulu-bogazlar-taylor-kurali-ne-anlama-geliyor-ekonomist-atabay-yorumladi-1108963389.html
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abbas arakçi, fransa, i̇ran, haberler, jean-noel barrot, i̇ran dışişleri bakanlığı
abbas arakçi, fransa, i̇ran, haberler, jean-noel barrot, i̇ran dışişleri bakanlığı
Arakçi'den Fransa'ya sert eleştiri: Paris, insan hakları konusunda endişe duyduğunu iddia edemez
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, bakanlığın resmi sitesinde Fransız mevkidaşı Barrot ile görüşmesine ilişkin yayınlanan açıklamaya göre Fransa'nın "çifte standartlarını" sert bir dille eleştirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Genel Kurulu (BMGK) oturumları kapsamında Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Arakçi, İran Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde görüşmeye ilişkin yayınlanan yazılını açıklamaya göre Fransa'nın İran'a yönelik "müdahaleci" tutumunu eleştirdi ve Fransız büyükelçiliğini ulusal yasa ve yönetmeliklere saygı göstermeye çağırdı.
Ayrıca Arakçi, Fransa'nın bölgesel gelişmelere, özellikle de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırganlığına ilişkin tutumunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Dışişleri Bakanı ayrıca, Fransa'nın bölgesel gelişmelere, özellikle de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırganlığına ilişkin tutumunu kabul edilemez olarak nitelendirdi. Fransa'nın insan hakları konusundaki çifte standartlarına
değinen Bakan, Fransa'nın, ABD ve İsrail'in İran halkına karşı işlediği insanlığa karşı suçlar ve İranlı kadın ile çocukların öldürülmesi karşısında sessiz kalırken ve İran halkına yönelik yasa dışı ABD yaptırımlarının uygulanmasında iş birliği yaparken, insan haklarını önemsediğini iddia edemeyeceğini belirtti."
Daha önce Cumhurbaşkanı Macron, Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak ABD medyasına yaptığı açıklamada, "herhangi bir ülkeyle çatışmaya girmek istemediğini, ancak geçişi mümkün kılacak bazı kapasiteleri korumak adına daha aktif bir rol almaya hazır olduklarını" ifade etmişti.