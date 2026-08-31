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Mekke Anlaşması'nda ilk toplantı yapıldı: Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Mekke Anlaşması'nda ilk toplantı yapıldı: Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
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Mekke Anlaşması'nda ilk toplantı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üç ülkenin anlaşmanın uygulanmasına yönelik çalışma... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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dışişleri bakanlığı
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pakistan
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mekke
mekke ortak savunma anlaşması
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Mekke Anlaşması kapsamında üç ülkenin katılımıyla ilk toplantı gerçekleştirildi.Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/son-dakika-haberleri-disisleri-bakani-fidan-ittifakimizin-resmi-adinda-mutabik-kaldik-mekke-savunma-ittifaki--1108374755.html
türki̇ye
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mekke
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dışişleri bakanlığı, türkiye, pakistan, suudi arabistan, mekke, mekke ortak savunma anlaşması
dışişleri bakanlığı, türkiye, pakistan, suudi arabistan, mekke, mekke ortak savunma anlaşması

Mekke Anlaşması'nda ilk toplantı yapıldı: Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

18:48 31.08.2026 (güncellendi: 19:24 31.08.2026)
© Mehmet FutsiMekke Anlaşması'na ilişkin ilk toplantı İstanbul'da yapıldı
Mekke Anlaşması'na ilişkin ilk toplantı İstanbul'da yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© Mehmet Futsi
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Mekke Anlaşması'nda ilk toplantı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üç ülkenin anlaşmanın uygulanmasına yönelik çalışma kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiği ifade edildi.
Mekke Anlaşması kapsamında üç ülkenin katılımıyla ilk toplantı gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı’nın Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’yla teşkil edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi formatında 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul’da bir araya gelmişlerdir. Üç ülke, bölgelerinde sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanmasını teminen, bölgesel sahiplenme anlayışıyla, Mekke Anlaşması’nın sunduğu çerçeve dahilinde birlikte çalışma kararlılıklarını teyit etmektedir. Bu hedef doğrultusunda, krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek üzere, gerilimin düşürülmesine ve itidali sağlamaya yönelik gayretleri desteklemeyi sürdüreceklerdir. Bugün, üç ülke, dayanışmalarını güçlendirecek, kollektif caydırıcılık ve savunmalarının muteberliğini ve etkinliğini sağlayacak, adil, kapsayıcı ve kalıcı barışa yönelik bölgesel gayretlere ve iş birliğine dayalı güvenliğe katkıda bulunacak şekilde, Mekke Anlaşması kapsamındaki iş birliğinin daha da kurumsallaştırılması için adımlar atma hususunda mutabık kalmışlardır. Mekke Anlaşması çerçevesinde yürütülecek çalışmaları desteklemek üzere Suudi Arabistan’da bir Genel Sekreter’in başkanlığında Sekretarya kurulacaktır. Sekretarya’ya, ilk olarak, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nden, üç yıl süreyle görev yapacak bir Genel Sekreter başkanlık edecektir. Müşterek faaliyetler aracılığıyla, savunma sanayi iş birliği, ortak teknoloji geliştirilmesi ve ortak üretim yoluyla savunma yeteneklerinin ve silahlı kuvvetlerinin uyumunu güçlendirmek üzere de çalışacaklardır. Üç ülke, Mekke Anlaşması’nı kurumsallaşmış ve kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara gerekli katkılarda bulunacaklardır.

Mekke Anlaşması'na ilişkin ilk toplantı İstanbul'da yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
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