https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/meb-81-ilin-valiligine-gonderdi-bazi-okullarda-ders-suresi-30-dakikaya-inecek-1108974207.html
MEB, 81 ilin valiliğine gönderdi: Bazı okullarda ders süresi 30 dakikaya inecek
MEB, 81 ilin valiliğine gönderdi: Bazı okullarda ders süresi 30 dakikaya inecek
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı bazı okullarda 40 dakika olan ders sürelerinin 30 dakikaya inmesine izin verdi. Hangi okullarda bunun uygulanabileceği ise açıklandı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T16:47+0300
2026-09-23T16:47+0300
2026-09-23T16:47+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
okul
eğitim süresi
ders
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yık-yap veya güçlendirme nedeniyle taşınan ve öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapan okullarda ders süresinin kısalmasına izin verdi. Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen yazıda, belirli şartları karşılayan okullarda 40 dakikalık derslerin 30 dakikaya kadar düşürülebileceği bildirildi.Bütün okulları kapsamıyorDüzenlemenin bütün okulları kapsamadığı vurgulanırken, yık-yap çalışmaları nedeniyle başka bir okula taşınan, güçlendirme sürecinde farklı bir binada eğitim veren ve öğrenci yoğunluğu sebebiyle ikili eğitim uygulamak zorunda kalan resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bu düzenlemeden yararlanabilecek.Ders sürelerinin azaltılması ise doğrudan ve otomatik şekilde uygulanmayacak. Hangi okullarda bu yönteme başvurulacağı, valiliklerin yapacağı planlamalar doğrultusunda belirlenecek.40 dakikadan 30 dakikaya düşürülecekMevcut uygulamada ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bir ders saati 40 dakika olarak uygulanıyor. İkili eğitim yapılan ilköğretim okullarında teneffüslerin de en az 10 dakika olması gerekiyor.MEB’in yeni düzenlemesiyle, kapsam dahilindeki okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca ders sürelerinin 30 dakikaya kadar indirilmesinin önü açıldı. Düzenlemenin özellikle aynı binada sabahçı ve öğlenci öğrencilerin eğitim gördüğü, fiziki kapasitenin yetersiz kaldığı ve öğrenci yoğunluğunun yaşandığı okullarda eğitim programının daha rahat planlanmasına imkan sağlaması bekleniyor.Yazı 81 il valiliğine gönderildiMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazı, 81 il valiliğine gönderildi. Ekonomim'in haberine göre, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki mevcut ders süreleri hatırlatılarak, olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretimin işleyişine ilişkin Bakanlık tarafından farklı düzenlemeler yapılabileceğine dikkat çekildi. Düzenleme yalnızca 2026-2027 eğitim öğretim yılında ve belirtilen şartları taşıyan resmi okullarda uygulanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/yok-butun-universitelere-bildirdi-2026-yks-ile-kayit-hakki-elde-edip-kayit-yaptirmayan-ogrenciler-1108964756.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), okul, eğitim süresi, ders
milli eğitim bakanlığı (meb), okul, eğitim süresi, ders
MEB, 81 ilin valiliğine gönderdi: Bazı okullarda ders süresi 30 dakikaya inecek
Milli Eğitim Bakanlığı bazı okullarda 40 dakika olan ders sürelerinin 30 dakikaya inmesine izin verdi. Hangi okullarda bunun uygulanabileceği ise açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yık-yap veya güçlendirme nedeniyle taşınan ve öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapan okullarda ders süresinin kısalmasına izin verdi. Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen yazıda, belirli şartları karşılayan okullarda 40 dakikalık derslerin 30 dakikaya kadar düşürülebileceği bildirildi.
Bütün okulları kapsamıyor
Düzenlemenin bütün okulları kapsamadığı vurgulanırken, yık-yap çalışmaları nedeniyle başka bir okula taşınan, güçlendirme sürecinde farklı bir binada eğitim veren ve öğrenci yoğunluğu sebebiyle ikili eğitim uygulamak zorunda kalan resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bu düzenlemeden yararlanabilecek.
Ders sürelerinin azaltılması ise doğrudan ve otomatik şekilde uygulanmayacak. Hangi okullarda bu yönteme başvurulacağı, valiliklerin yapacağı planlamalar doğrultusunda belirlenecek.
40 dakikadan 30 dakikaya düşürülecek
Mevcut uygulamada ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bir ders saati 40 dakika olarak uygulanıyor. İkili eğitim yapılan ilköğretim okullarında teneffüslerin de en az 10 dakika olması gerekiyor.
MEB’in yeni düzenlemesiyle, kapsam dahilindeki okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca ders sürelerinin 30 dakikaya kadar indirilmesinin önü açıldı. Düzenlemenin özellikle aynı binada sabahçı ve öğlenci öğrencilerin eğitim gördüğü, fiziki kapasitenin yetersiz kaldığı ve öğrenci yoğunluğunun yaşandığı okullarda eğitim programının daha rahat planlanmasına imkan sağlaması bekleniyor.
Yazı 81 il valiliğine gönderildi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazı, 81 il valiliğine gönderildi. Ekonomim'in haberine göre, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki mevcut ders süreleri hatırlatılarak, olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretimin işleyişine ilişkin Bakanlık tarafından farklı düzenlemeler yapılabileceğine dikkat çekildi. Düzenleme yalnızca 2026-2027 eğitim öğretim yılında ve belirtilen şartları taşıyan resmi okullarda uygulanabilecek.