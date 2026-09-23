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Manifest'in kurucusu Tolga Akış'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Manifest'in kurucusu Tolga Akış'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Sputnik Türkiye
Manifest isimli müzik grubunun kurucusu Tolga Akış’ın, tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında alınan kan, idrar ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu tarafından... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T15:21+0300
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Manifest isimli müzik grubunun kurucusu Tolga Akış’ın uyuşturucu testi sonuçlandı. Soruşturma kapsamında Akış’tan alınan kan, idrar ve saç örneklerini inceleyen Adli Tıp Kurumu, uyuşturucu testinin negatif çıktığını raporladı.Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış; müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı.Kan, idrar ve saç örnekleri incelendiAğustos ayından bu yana tutuklu bulunan Tolga Akış, soruşturma kapsamında uyuşturucu testi vermişti.Adli Tıp Kurumu tarafından alınan kan, idrar ve saç örneklerinin incelenmesinin ardından hazırlanan raporda, Akış’ın uyuşturucu testinin negatif çıktığı belirtildi.Savcılığın sevk yazısında neler yer aldı?Savcılığın sevk yazısında Akış’ın çeşitli tarihlerde Manifest isimli grubun konserlerini organize ettiği ve grubun faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtilmişti.Yazıda, grubun faaliyetleriyle ilgili yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği anlatılmıştı.Yurt dışından gelen para transferlerini açıkladıAkış, savcılık ifadesinde yurt dışından kendisine gönderilen para transferlerinin YouTube adlı sosyal medya uygulaması ile diğer müzik servislerinden yapılan ödemeler olduğunu söylemişti.Manifest isimli müzik grubunun kurucusu olduğunu belirten Akış, ifadesinde şu sözleri kullanmıştı:“Hesaplarım ayrıntılı olarak incelendiğinde, yurt dışı olarak sorduğunuz ülkelerden sadece iki yerden para gelmektedir. Bunlardan biri YouTube adlı sosyal medya uygulamasından, diğeri ise müzik servislerinden gelmektedir.”Mesut Adlin hakkında da ifade verdiAkış, Mesut Adlin ile “Zeybik” olarak tanınan Zeynep Sürmeli’yi tanıdığını kabul ederek, Mesut Adlin ile ilişkisine dair şunları söylemişti:"Mesut Adlin’i yaklaşık 1 yıl önce birkaç kez projelerimizde fotoğrafçı olarak çalışmasından dolayı tanırım. Kendisinin son projesi de Manifest’in fotoğraflarını çekmek olmuştu. Mesut Adlin’le ilgili daha sonra birkaç kadın tarafından taciz iddiaları ortaya atılınca kendisiyle çalışmak istemedik. Bunu da sosyal medyada açıkladık."
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Manifest'in kurucusu Tolga Akış'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Manifest isimli müzik grubunun kurucusu Tolga Akış’ın, tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında alınan kan, idrar ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi. Rapora göre Akış’ın uyuşturucu testi negatif çıktı.
Manifest isimli müzik grubunun kurucusu Tolga Akış’ın uyuşturucu testi sonuçlandı. Soruşturma kapsamında Akış’tan alınan kan, idrar ve saç örneklerini inceleyen Adli Tıp Kurumu, uyuşturucu testinin negatif çıktığını raporladı.
Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış; müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Kan, idrar ve saç örnekleri incelendi
Ağustos ayından bu yana tutuklu bulunan Tolga Akış, soruşturma kapsamında uyuşturucu testi vermişti.
Adli Tıp Kurumu tarafından alınan kan, idrar ve saç örneklerinin incelenmesinin ardından hazırlanan raporda, Akış’ın uyuşturucu testinin negatif çıktığı belirtildi.
Savcılığın sevk yazısında neler yer aldı?
Savcılığın sevk yazısında Akış’ın çeşitli tarihlerde Manifest isimli grubun konserlerini organize ettiği ve grubun faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtilmişti.
Yazıda, grubun faaliyetleriyle ilgili yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği anlatılmıştı.
Yurt dışından gelen para transferlerini açıkladı
Akış, savcılık ifadesinde yurt dışından kendisine gönderilen para transferlerinin YouTube adlı sosyal medya uygulaması ile diğer müzik servislerinden yapılan ödemeler olduğunu söylemişti.
Manifest isimli müzik grubunun kurucusu olduğunu belirten Akış, ifadesinde şu sözleri kullanmıştı:
“Hesaplarım ayrıntılı olarak incelendiğinde, yurt dışı olarak sorduğunuz ülkelerden sadece iki yerden para gelmektedir. Bunlardan biri YouTube adlı sosyal medya uygulamasından, diğeri ise müzik servislerinden gelmektedir.”
Mesut Adlin hakkında da ifade verdi
Akış, Mesut Adlin ile “Zeybik” olarak tanınan Zeynep Sürmeli’yi tanıdığını kabul ederek, Mesut Adlin ile ilişkisine dair şunları söylemişti:
"Mesut Adlin’i yaklaşık 1 yıl önce birkaç kez projelerimizde fotoğrafçı olarak çalışmasından dolayı tanırım. Kendisinin son projesi de Manifest’in fotoğraflarını çekmek olmuştu. Mesut Adlin’le ilgili daha sonra birkaç kadın tarafından taciz iddiaları ortaya atılınca kendisiyle çalışmak istemedik. Bunu da sosyal medyada açıkladık."