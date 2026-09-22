https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/unlu-oyuncu-36-yasinda-hayatini-kaybetmisti-hayden-panettierenin-olum-nedeni-belli-oldu-1108949908.html

Ünlü oyuncu 36 yaşında hayatını kaybetmişti: Hayden Panettiere'nin ölüm nedeni belli oldu

Ünlü oyuncu 36 yaşında hayatını kaybetmişti: Hayden Panettiere'nin ölüm nedeni belli oldu

Sputnik Türkiye

ABD'li oyuncu Hayden Panettiere'nin ölüm nedeninin, birden fazla ilacın kazara aşırı dozda alınması olduğu açıklandı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T21:42+0300

2026-09-22T21:42+0300

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'Heroes' ve 'Nashville' dizileriyle tanınan Hayden Panettiere, 16 Ağustos'ta Güney Carolina'nın Greenville kentindeki evinde hayatını kaybetmişti.Adli Tıp Ofisi, 36 yaşındaki Panettiere'nin bazı ilaçların toksik etkileri nedeniyle hayatını kaybettiğini, ölüm şeklinin ise kaza olarak değerlendirildiğini açıkladı. Otopsi sonucunda ölümüne katkıda bulunabilecek herhangi bir travma tespit edilmedi.Polis ise ölümle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/hayden-panettiere-hayatini-kaybetti-unlu-oyuncu-36-yasindaydi-1108045206.html

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