https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/unlu-oyuncu-36-yasinda-hayatini-kaybetmisti-hayden-panettierenin-olum-nedeni-belli-oldu-1108949908.html
Ünlü oyuncu 36 yaşında hayatını kaybetmişti: Hayden Panettiere'nin ölüm nedeni belli oldu
Ünlü oyuncu 36 yaşında hayatını kaybetmişti: Hayden Panettiere'nin ölüm nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
ABD'li oyuncu Hayden Panettiere'nin ölüm nedeninin, birden fazla ilacın kazara aşırı dozda alınması olduğu açıklandı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T21:42+0300
2026-09-22T21:42+0300
2026-09-22T21:42+0300
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hayden panettiere
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ölüm
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'Heroes' ve 'Nashville' dizileriyle tanınan Hayden Panettiere, 16 Ağustos'ta Güney Carolina'nın Greenville kentindeki evinde hayatını kaybetmişti.Adli Tıp Ofisi, 36 yaşındaki Panettiere'nin bazı ilaçların toksik etkileri nedeniyle hayatını kaybettiğini, ölüm şeklinin ise kaza olarak değerlendirildiğini açıkladı. Otopsi sonucunda ölümüne katkıda bulunabilecek herhangi bir travma tespit edilmedi.Polis ise ölümle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/hayden-panettiere-hayatini-kaybetti-unlu-oyuncu-36-yasindaydi-1108045206.html
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hayden panettiere, abd, oyuncu, profesyonel oyuncu, kadın oyuncu, en i̇yi kadın oyuncu, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm
hayden panettiere, abd, oyuncu, profesyonel oyuncu, kadın oyuncu, en i̇yi kadın oyuncu, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm
Ünlü oyuncu 36 yaşında hayatını kaybetmişti: Hayden Panettiere'nin ölüm nedeni belli oldu
ABD'li oyuncu Hayden Panettiere'nin ölüm nedeninin, birden fazla ilacın kazara aşırı dozda alınması olduğu açıklandı.
'Heroes' ve 'Nashville' dizileriyle tanınan Hayden Panettiere, 16 Ağustos'ta Güney Carolina'nın Greenville kentindeki evinde hayatını kaybetmişti.
Adli Tıp Ofisi, 36 yaşındaki Panettiere'nin bazı ilaçların toksik etkileri nedeniyle hayatını kaybettiğini, ölüm şeklinin ise kaza olarak değerlendirildiğini açıkladı. Otopsi sonucunda ölümüne katkıda bulunabilecek herhangi bir travma tespit edilmedi.
Polis ise ölümle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.