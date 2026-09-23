‘Lavrov, Rubio’nun dikkatini Kiev rejimi ile Avrupalı destekçileri arasındaki yakın koordinasyona çekti’
© Sputnik / Сергей ГунеевSergey Lavrov-Marco Rubio New York'ta
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov’un ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede ABD’li mevkidaşının dikkatini Kiev rejimi ile Avrupalı destekçileri arasındaki yakın koordinasyona çektiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov’un ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu kapsamında yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamaya göre Lavrov ve Rubio Ortadoğu, Güney Kafkasya ile Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki durumu ele aldı.
Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakatlar doğrultusunda ikili ilişkilerin ivedilikle düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.
İki bakan, Kiev'in sivilleri ve sınır ötesi altyapıyı kasıtlı olarak hedef alan yıkıcı eylemlerini ayrıntılı bir şekilde ele aldı.
Taraflar, bakanlıklar düzeyinde temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı.
Lavrov ve Rubio, Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi, ‘gerilim yaratan unsurlara’ dair dürüst bir diyalog ve büyükelçilik faaliyetlerinin normalleştirilmesini gerektirdiği konusunda mutabık kaldı.
Bakanlar, yılın sonuna kadar Miami'de yapılması planlanan G20 Zirvesi etkinliklerine yönelik hazırlıkları görüştü.
Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakatlar doğrultusunda ikili ilişkilerin ivedilikle düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.
İki bakan, Kiev'in sivilleri ve sınır ötesi altyapıyı kasıtlı olarak hedef alan yıkıcı eylemlerini ayrıntılı bir şekilde ele aldı.
Taraflar, bakanlıklar düzeyinde temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı.
Lavrov ve Rubio, Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi, ‘gerilim yaratan unsurlara’ dair dürüst bir diyalog ve büyükelçilik faaliyetlerinin normalleştirilmesini gerektirdiği konusunda mutabık kaldı.
Bakanlar, yılın sonuna kadar Miami'de yapılması planlanan G20 Zirvesi etkinliklerine yönelik hazırlıkları görüştü.