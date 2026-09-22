https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/alimov-lavrov-bm-genel-kurulunda-onlarca-gorusme-gerceklestirecek-1108946785.html

Alimov: Lavrov, BM Genel Kurulu’nda onlarca görüşme gerçekleştirecek

Alimov: Lavrov, BM Genel Kurulu’nda onlarca görüşme gerçekleştirecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında onlarca ikili ve çok taraflı görüşme yapacağı bildirildi. Lavrov’un... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T18:40+0300

2026-09-22T18:40+0300

2026-09-22T18:40+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

bm genel kurulu

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ortadoğu

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Alimov, Sputnik’e verdiği demeçte, Lavrov’un BM Genel Kurulu kapsamındaki temaslarına ilişkin bilgi verdi.Bakan Lavrov'un programının netleştiğini ve oldukça yoğun geçeceğini belirten Alimov, “Takvim her zamanki gibi son derece sıkı. Neredeyse her 15 dakikada bir olmak üzere onlarca ikili ve çok taraflı görüşme planlanıyor” ifadelerini kullandı.Alimov ayrıca, Lavrov’un BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasını 26 Eylül’de yapmasının beklendiğini kaydetti.BM Genel Kurulu’nun 81’inci oturumuna katılmak üzere yaklaşık 130 devlet ve hükümet başkanı New York’ta bulunuyor. Ana etkinliklerin bugün başlayacağı zirvede, Ukrayna ve Orta Doğu’daki krizlerin çözüme kavuşturulması en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/guterresten-bm-genel-kurulunda-yapay-zeka-uyarisi-katil-robotlarin-gelecegimizde-yeri-yok-1108942610.html

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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, bm genel kurulu, new york, ukrayna, ortadoğu