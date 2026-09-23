https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-ile-seybani-rusya-suriye-iliskilerini-gorustu-1108984275.html

Lavrov ile Şeybani, Rusya-Suriye ilişkilerini görüştü

Lavrov ile Şeybani, Rusya-Suriye ilişkilerini görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York’ta... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu. İki bakan, düzenli siyasi diyaloğun sürdürülmesi ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarara dayalı pratik işbirliğinin genişletilmesi konularında mutabık kaldı.Rus tarafı, Suriye’nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini bir kez daha yineledi. Ayrıca, Suriye’nin çatışma sonrası yeniden inşası ve geçiş sürecinde karşılaştığı zorlukların aşılabilmesi için ülke yönetimine destek verilmesi gerektiği belirtilerek uluslararası çabaların birleştirilmesinin önemi vurgulandı.İki bakanın gündeminde, Suriye sınırlarına yakın bölgelerde devam eden ve henüz çözüme kavuşturulamayan krizler başta olmak üzere güncel bölgesel meseleler de yer aldı. Görüşmenin sonunda taraflar, çok taraflı platformlar da dahil olmak üzere farklı düzeylerdeki diplomatik temasları sürdürme kararlılıklarını teyit etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-rusya-ukraynada-kalici-baris-icin-muzakerelere-hazir-1108982468.html

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sergey lavrov, esad hasan şeybani, rusya, suriye, rusya dışişleri bakanlığı, new york, ortadoğu