https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-ile-seybani-rusya-suriye-iliskilerini-gorustu-1108984275.html
Lavrov ile Şeybani, Rusya-Suriye ilişkilerini görüştü
Lavrov ile Şeybani, Rusya-Suriye ilişkilerini görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York’ta... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T23:03+0300
2026-09-23T23:03+0300
2026-09-23T23:03+0300
dünya
sergey lavrov
esad hasan şeybani
rusya
suriye
rusya dışişleri bakanlığı
new york
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/17/1108984102_1:0:767:431_1920x0_80_0_0_b64405170a079a6b5b8583c42f80ba0e.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu. İki bakan, düzenli siyasi diyaloğun sürdürülmesi ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarara dayalı pratik işbirliğinin genişletilmesi konularında mutabık kaldı.Rus tarafı, Suriye’nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini bir kez daha yineledi. Ayrıca, Suriye’nin çatışma sonrası yeniden inşası ve geçiş sürecinde karşılaştığı zorlukların aşılabilmesi için ülke yönetimine destek verilmesi gerektiği belirtilerek uluslararası çabaların birleştirilmesinin önemi vurgulandı.İki bakanın gündeminde, Suriye sınırlarına yakın bölgelerde devam eden ve henüz çözüme kavuşturulamayan krizler başta olmak üzere güncel bölgesel meseleler de yer aldı. Görüşmenin sonunda taraflar, çok taraflı platformlar da dahil olmak üzere farklı düzeylerdeki diplomatik temasları sürdürme kararlılıklarını teyit etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-rusya-ukraynada-kalici-baris-icin-muzakerelere-hazir-1108982468.html
rusya
suriye
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/17/1108984102_97:0:672:431_1920x0_80_0_0_c3fc7c0fcd86bcb6204311035ac4dbed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergey lavrov, esad hasan şeybani, rusya, suriye, rusya dışişleri bakanlığı, new york, ortadoğu
sergey lavrov, esad hasan şeybani, rusya, suriye, rusya dışişleri bakanlığı, new york, ortadoğu
Lavrov ile Şeybani, Rusya-Suriye ilişkilerini görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York’ta bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu. İki bakan, düzenli siyasi diyaloğun sürdürülmesi ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarara dayalı pratik işbirliğinin genişletilmesi konularında mutabık kaldı.
Rus tarafı, Suriye’nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini bir kez daha yineledi. Ayrıca, Suriye’nin çatışma sonrası yeniden inşası ve geçiş sürecinde karşılaştığı zorlukların aşılabilmesi için ülke yönetimine destek verilmesi gerektiği belirtilerek uluslararası çabaların birleştirilmesinin önemi vurgulandı.
İki bakanın gündeminde, Suriye sınırlarına yakın bölgelerde devam eden ve henüz çözüme kavuşturulamayan krizler başta olmak üzere güncel bölgesel meseleler de yer aldı. Görüşmenin sonunda taraflar, çok taraflı platformlar da dahil olmak üzere farklı düzeylerdeki diplomatik temasları sürdürme kararlılıklarını teyit etti.