https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-ile-misirli-mevkidasi-abdulati-basra-korfezindeki-krizi-gorustu-1108982017.html

Lavrov ile Mısırlı mevkidaşı Abdulati, Basra Körfezi’ndeki krizi görüştü

Lavrov ile Mısırlı mevkidaşı Abdulati, Basra Körfezi’ndeki krizi görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Basra Körfezi’ndeki kriz ile ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmede bölgede kalıcı... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T20:24+0300

2026-09-23T20:24+0300

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dünya

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York’ta Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.Görüşmede, Rusya’nın “ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından' kaynaklanan Basra Körfezi’ndeki kriz hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barışın siyasi ve diplomatik yöntemlerle yeniden sağlanmasının önemini vurguladı.Bakanlar ayrıca Rusya-Mısır siyasi diyaloğunun sürdürülmesi, ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak büyük ölçekli altyapı projelerinin hayata geçirilmesini ele aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-rubionun-dikkatini-kiev-rejimi-ile-avrupali-destekcileri-arasindaki-yakin-koordinasyona-1108981764.html

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mısır

basra körfezi

i̇srail

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sergey lavrov, bedr abdulati, rusya, mısır, basra körfezi, ortadoğu, i̇srail, abd