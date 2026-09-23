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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-ile-misirli-mevkidasi-abdulati-basra-korfezindeki-krizi-gorustu-1108982017.html
Lavrov ile Mısırlı mevkidaşı Abdulati, Basra Körfezi’ndeki krizi görüştü
Lavrov ile Mısırlı mevkidaşı Abdulati, Basra Körfezi’ndeki krizi görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Basra Körfezi’ndeki kriz ile ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmede bölgede kalıcı... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T20:24+0300
2026-09-23T20:24+0300
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bedr abdulati
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basra körfezi
ortadoğu
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York’ta Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.Görüşmede, Rusya’nın “ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından' kaynaklanan Basra Körfezi’ndeki kriz hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barışın siyasi ve diplomatik yöntemlerle yeniden sağlanmasının önemini vurguladı.Bakanlar ayrıca Rusya-Mısır siyasi diyaloğunun sürdürülmesi, ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak büyük ölçekli altyapı projelerinin hayata geçirilmesini ele aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-rubionun-dikkatini-kiev-rejimi-ile-avrupali-destekcileri-arasindaki-yakin-koordinasyona-1108981764.html
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mısır
basra körfezi
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sergey lavrov, bedr abdulati, rusya, mısır, basra körfezi, ortadoğu, i̇srail, abd
sergey lavrov, bedr abdulati, rusya, mısır, basra körfezi, ortadoğu, i̇srail, abd

Lavrov ile Mısırlı mevkidaşı Abdulati, Basra Körfezi’ndeki krizi görüştü

20:24 23.09.2026
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Basra Körfezi’ndeki kriz ile ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmede bölgede kalıcı barışın siyasi ve diplomatik yollarla yeniden tesis edilmesinin önemi vurgulandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York’ta Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.
Görüşmede, Rusya’nın “ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından' kaynaklanan Basra Körfezi’ndeki kriz hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barışın siyasi ve diplomatik yöntemlerle yeniden sağlanmasının önemini vurguladı.
Bakanlar ayrıca Rusya-Mısır siyasi diyaloğunun sürdürülmesi, ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak büyük ölçekli altyapı projelerinin hayata geçirilmesini ele aldı.
Sergey Lavrov-Marco Rubio New York'ta - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
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