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'Kurtlar Vadisi' oyuncusu Sedat Savtak ifade verdi: Oynadığı karakterin gerçek hayatta Kozinoğlu olduğunu biliyor muydu?
'Kurtlar Vadisi' oyuncusu Sedat Savtak ifade verdi: Oynadığı karakterin gerçek hayatta Kozinoğlu olduğunu biliyor muydu?
Sputnik Türkiye
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T16:36+0300
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Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında "Kurtlar Vadisi" oyuncusu Sedat Savtak ifade verdi.Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.Tanık sıfatı ile adliyeye gittiSoruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinde "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, "tanık" sıfatıyla ifade vermek için Silivri Adliyesi'ne geldi.İfadesinin tamamlanmasının ardından adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Savtak, savcılığa ifade verdiğini belirterek, "Bir oyuncu olarak üzerime düşeni yaptım devletimize karşı." dedi.Kurtlar Vadisi'nde tüm gücü ve yüreğiyle, diğer arkadaşları gibi, karakterleri canlandırdığını söyleyen Savtak, savcının kendisine yönelttiği sorulara cevap verdiğini belirterek, "Onunla yaptığım görüşmem onunla kalacaktır muhakkak." diye konuştu."Oynadığı karakterin gerçek hayatta Kozinoğlu olduğunu bilip bilmediğinin" sorulması üzerine Savtak,"Şüphelendiğiniz bir durum var mıydı dizi içerisinde?" sorusu üzerine Savtak, "Hayır yoktu." dedi.Savtak, senaryo, yapımcı ya da senaristler hakkında bir yapıyla bağı olup olmadığına dair şüphe duyup duymadığı sorusuna, "Hayır öyle bir gözlemim yok. Bana verilen senaryoda ne yazıyorsa, nasıl aktarmam gerekiyorsa sette ben de oyunculuğumla değerlendirdim. Öyle bilgiler de bize verilmezdi zaten. Bir hayal gücünden midir, neredendir, değildir bunu da halkımız gayet iyi değerlendirmiştir." cevabını verdi.Savtak, daha sonra adliyeden ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kurtlar-vadisinin-omer-babasi-emin-olcay-konustu-feto-incelemesi-dogru-karar-1108900405.html
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sedat savtak, mi̇t, kurtlar vadisi
sedat savtak, mi̇t, kurtlar vadisi
'Kurtlar Vadisi' oyuncusu Sedat Savtak ifade verdi: Oynadığı karakterin gerçek hayatta Kozinoğlu olduğunu biliyor muydu?
16:36 23.09.2026 (güncellendi: 16:45 23.09.2026)
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncusu Sedat Savtak "tanık" sıfatıyla ifade verdi.
Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında "Kurtlar Vadisi" oyuncusu Sedat Savtak ifade verdi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Tanık sıfatı ile adliyeye gitti
Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinde "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, "tanık" sıfatıyla ifade vermek için Silivri Adliyesi'ne geldi.
İfadesinin tamamlanmasının ardından adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Savtak, savcılığa ifade verdiğini belirterek, "Bir oyuncu olarak üzerime düşeni yaptım devletimize karşı." dedi.
Kurtlar Vadisi'nde tüm gücü ve yüreğiyle, diğer arkadaşları gibi, karakterleri canlandırdığını söyleyen Savtak, savcının kendisine yönelttiği sorulara cevap verdiğini belirterek, "Onunla yaptığım görüşmem onunla kalacaktır muhakkak." diye konuştu.
"Oynadığı karakterin gerçek hayatta Kozinoğlu olduğunu bilip bilmediğinin" sorulması üzerine Savtak,
"Bilmiyordum. Öncelikle başlangıç aşamasında, sözleşme yaptığımız aşamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgi almayız. Bunlar tamamen senaryoyla beraber gelişecek ve halkın izleyişiyle yazılacak konulardır. Ne kadarı gerçektir ya da değildir, bizim en başta hüküm vermemiz söz konusu değil. Sözleşme imzalıyoruz, sözleşmenin gerektirdiklerini yapmak zorundayız."
"Şüphelendiğiniz bir durum var mıydı dizi içerisinde?" sorusu üzerine Savtak, "Hayır yoktu." dedi.
Savtak, senaryo, yapımcı ya da senaristler hakkında bir yapıyla bağı olup olmadığına dair şüphe duyup duymadığı sorusuna, "Hayır öyle bir gözlemim yok. Bana verilen senaryoda ne yazıyorsa, nasıl aktarmam gerekiyorsa sette ben de oyunculuğumla değerlendirdim. Öyle bilgiler de bize verilmezdi zaten. Bir hayal gücünden midir, neredendir, değildir bunu da halkımız gayet iyi değerlendirmiştir." cevabını verdi.
Savtak, daha sonra adliyeden ayrıldı.