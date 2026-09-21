https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kurtlar-vadisinin-omer-babasi-emin-olcay-konustu-feto-incelemesi-dogru-karar-1108900405.html

Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay konuştu: 'FETÖ incelemesi doğru karar'

Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay konuştu: 'FETÖ incelemesi doğru karar'

Sputnik Türkiye

Kurtlar Vadisi’nde “Ömer Baba” karakteriyle hafızalara kazınan Emin Olcay, dizinin perde arkasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Osman Sınav’ın... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T10:31+0300

2026-09-21T10:31+0300

2026-09-21T10:38+0300

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Yıllarca Kurtlar Vadisi’nde “Ömer Baba” karakterine hayat veren usta oyuncu Emin Olcay, Sabah gazetesine konuştu, Osman Sınav’ın diziden ayrılışından Şaşmaz kardeşlerle yaşadığı sorunlara, yapımdan ayrılma sürecinden son dönemde başlatılan adli incelemeye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.'Osman Sınav'ın belinde silah görmüştüm'Olcay, Kurtlar Vadisi’nin ilk dönem yönetmeni Osman Sınav’ın diziden beklenmedik şekilde ayrıldığını belirterek o dönem yaşadığı bir olayı da anlattı.Salacak’ta gerçekleştirilen bir çekim sırasında Sınav’ın belinde silah gördüğünü söyleyen Olcay, bunun tedbir amacıyla taşındığını ifade etti.Emin Olcay, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden ayrılış sürecine ilişkin dikkat çeken başka olaylara da tanık olduğunu söyledi. Sınav’ın diziyi bırakmasının kendilerinde soru işaretleri oluşturduğunu belirten Olcay, “Hissettiğim bazı şeyler olmuştur. Şahit olduğum da başka şeyler var” ifadelerini kullandı.Olcay, bir gece saat 01.00 sıralarında seslendirme yapmak için Osman Sınav’ın ofisinin bulunduğu yere gittiğinde çevrede çok sayıda cip ve tanımadığı kişiler gördüğünü anlattı. İçeride bir toplantı yapıldığını öğrendiğini belirten oyuncu, toplantının ardından Sınav’ın beyaz saçlı bir kişiyle ofisten indiğini söyledi.Olcay’ın aktardığına göre söz konusu kişinin ayrılmasının ardından Sınav’a kim olduğunu sordu. Sınav’ın bu kişiyi, farklı gruplar arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk yaptığını belirterek “mafyanın ombudsmanı” şeklinde tanımladığını öne sürdü.Kurtlar Vadisi'ne FETÖ incelemesiEmin Olcay, Kurtlar Vadisi Pusu’nun bazı bölümlerine yönelik başlatılan FETÖ incelemesini de değerlendirdi.İncelemenin yerinde olduğunu belirten Olcay, “Gerçekler neyse ortaya çıksın” ifadelerini kullandı.Role nasıl seçildiğini anlattıOlcay, Kurtlar Vadisi macerasının Osman Sınav sayesinde başladığını söyledi. Daha önce “Deli Yürek”te birlikte çalıştıkları Sınav’ın başlangıçta kendisini “Ekmek Teknesi” için düşündüğünü, daha sonra ise Kurtlar Vadisi’ndeki Ömer Baba karakterine uygun gördüğünü anlattı.Olcay’ın aktardığına göre karakterin “Ömer” adı da Osman Sınav’ın babasının isminden geliyordu.Kurtlar Vadisi’nde yaklaşık 12 yıl rol aldığını belirten Emin Olcay, ilerleyen dönemlerde karakterine yeterince diyalog yazılmadığını ve bu nedenle yapımdan ayrılmak istediğini söyledi.Ömer Baba’nın özellikle anlattığı hikâyeler ve verdiği mesajlarla izleyicinin ilgisini çektiğini ifade eden Olcay, karakterinin işlevinin giderek azalması üzerine yapım ekibinden ayrılmayı talep ettiğini, bunun gerçekleşmesinin ise yaklaşık iki yıl sürdüğünü anlattı. Olcay yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:'Çok kırgınım onlara. İyi, dürüst, düzgün adamlar değiller'Emin Olcay, dizinin yapım sürecinde birlikte çalıştığı Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz’a yönelik de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şaşmaz kardeşlere kırgın olduğunu belirten Olcay, “Çok kırgınım onlara. İyi, dürüst, düzgün adamlar değiller” ifadelerini kullandı.Olcay, Kurtlar Vadisi’nde 12 yıl boyunca rol aldığını ancak bölüm başına piyasa koşullarına göre düşük ücret aldığını öne sürdü. Para konusunu Raci Şaşmaz ile görüştüğünde kendisine yapımın maddi durumunun kötü olduğunun söylendiğini aktaran oyuncu, sette mobbinge maruz kaldığını da iddia etti.Racilere bilabedel bıraktı'Benim eşim Hayat Olcay da, dizide 'Elif' karakterinin annesini oynuyordu. Biz Osman ile yakın ilişki içinde insanlardık. Yeni sezona başlayacağız diye bir araya geldik. Kahvaltıya gittik ekipçe. Kahvaltıda hiç yapmadığı bir şey yaptı Osman. Mikrofonu eline aldı ve "Gördüğüm lüzum üzerine diziyi bırakıyorum. Genç arkadaşım Raci'ye teslim ediyorum" dedi. Herkes şoke oldu. Ben ertesi gün gittim, Osman'a dedim ki "Osman eşimi de beni de sen aldın diziye. Eğer istiyorsan biz de diziden ayrılalım." O da "Yok ayrılmayın. Siz orada kalın. Sizin orada kalmanız önemli" dedi. Biz de bu sözleri üzerine dizide kaldık. Çok ilginç olan başka bir şey de var, Osman hem Kurtlar Vadisi'ni hem de Ekmek Teknesi'ni Raci'lere bilabedel bıraktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/ahmet-hakan-kurtlar-vadisi-degil-cakallar-vadisi-1108821877.html

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