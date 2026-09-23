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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/abd-putini-miamideki-g20-zirvesine-davet-etti-1108977465.html
ABD Putin'i Miami'deki G20 zirvesine davet etti
ABD Putin'i Miami'deki G20 zirvesine davet etti
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin Rus lider Putin'i Miami'deki G20 Zirvesi'ne davet ettiğini ve kendisinin bu daveti kabul etmesini umduğunu belirtti. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-23T18:29+0300
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abd dışişleri bakanlığı
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Sputnik'in bir sorusuna verdiği yanıtta, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Miami'deki G20 Zirvesi'ne davet ettiğini ve kendisinin bu daveti kabul etmesini umduğunu belirtti.Zirvede Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme gerçekleşmesi ihtimalini kabul eden Rubio, ABD'nin Rusya ile diyaloğa açık olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-new-yorkta-abdli-mevkidasi-rubio-ile-bir-araya-geldi-1108973280.html
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abd, abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, sputnik, rusya, vladimir putin, miami, g20 zirvesi, donald trump
abd, abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, sputnik, rusya, vladimir putin, miami, g20 zirvesi, donald trump

ABD Putin'i Miami'deki G20 zirvesine davet etti

18:17 23.09.2026 (güncellendi: 18:29 23.09.2026)
© AP Photo / Evan VucciMarco Rubio
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin Rus lider Putin'i Miami'deki G20 Zirvesi'ne davet ettiğini ve kendisinin bu daveti kabul etmesini umduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Sputnik'in bir sorusuna verdiği yanıtta, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Miami'deki G20 Zirvesi'ne davet ettiğini ve kendisinin bu daveti kabul etmesini umduğunu belirtti.
Zirvede Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme gerçekleşmesi ihtimalini kabul eden Rubio, ABD'nin Rusya ile diyaloğa açık olduğunu vurguladı.

Başkan Putin'i G20 Zirvesi'ne davet ettik. Bunun, kendisi için sadece Başkan (Trump) ile değil, diğer dünya liderleriyle de temas kurma imkanı olduğuna inanıyoruz. Daveti kabul etmesini umuyoruz.

Sergey Lavrov - Marco Rubio New York'ta - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
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Lavrov, New York'ta ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
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