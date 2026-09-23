https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/abd-putini-miamideki-g20-zirvesine-davet-etti-1108977465.html

ABD Putin'i Miami'deki G20 zirvesine davet etti

ABD Putin'i Miami'deki G20 zirvesine davet etti

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin Rus lider Putin'i Miami'deki G20 Zirvesi'ne davet ettiğini ve kendisinin bu daveti kabul etmesini umduğunu belirtti. 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T18:17+0300

2026-09-23T18:17+0300

2026-09-23T18:29+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Sputnik'in bir sorusuna verdiği yanıtta, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Miami'deki G20 Zirvesi'ne davet ettiğini ve kendisinin bu daveti kabul etmesini umduğunu belirtti.Zirvede Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme gerçekleşmesi ihtimalini kabul eden Rubio, ABD'nin Rusya ile diyaloğa açık olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-new-yorkta-abdli-mevkidasi-rubio-ile-bir-araya-geldi-1108973280.html

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