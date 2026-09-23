https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kasif-kozinoglu-sorusturmasi-dogu-perincek-ifadesi-verdi-1108980182.html
Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Doğu Perinçek ifade verdi
Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Doğu Perinçek ifade verdi
Sputnik Türkiye
Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T18:47+0300
2026-09-23T18:47+0300
2026-09-23T18:51+0300
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesine başvuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kurtlar-vadisi-oyuncusu-sedat-savtak-ifade-verdi-oynadigi-karakterin-gercek-hayatta-kozinoglu-1108970889.html
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kaşif kozinoğlu, doğu perinçek, vatan partisi
kaşif kozinoğlu, doğu perinçek, vatan partisi
Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Doğu Perinçek ifade verdi
18:47 23.09.2026 (güncellendi: 18:51 23.09.2026)
Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesine başvuruldu.