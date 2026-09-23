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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kasif-kozinoglu-sorusturmasi-dogu-perincek-ifadesi-verdi-1108980182.html
Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Doğu Perinçek ifade verdi
Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Doğu Perinçek ifade verdi
Sputnik Türkiye
Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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kaşif kozinoğlu
doğu perinçek
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesine başvuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kurtlar-vadisi-oyuncusu-sedat-savtak-ifade-verdi-oynadigi-karakterin-gercek-hayatta-kozinoglu-1108970889.html
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kaşif kozinoğlu, doğu perinçek, vatan partisi
kaşif kozinoğlu, doğu perinçek, vatan partisi

Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Doğu Perinçek ifade verdi

18:47 23.09.2026 (güncellendi: 18:51 23.09.2026)
© AA / Serhat ÇağdaşVatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AA / Serhat Çağdaş
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Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesine başvuruldu.
Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında Kurtlar Vadisi oyuncusu Sedat Savtak ifade verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
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