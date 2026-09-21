https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/balikesirde-orman-yangini-ekiplerin-havadan-ve-karadan-mudahalesi-suruyor-1108909648.html

Balıkesir’de orman yangını: Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

Balıkesir’de orman yangını: Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Karesi ilçesinde arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Kocaavşar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T14:55+0300

2026-09-21T14:55+0300

2026-09-21T14:55+0300

türki̇ye

balıkesir

orman yangını

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Balıkesir’in Karesi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kocaavşar Mahallesi’ndeki arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradıKocaavşar Mahallesi’ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana yayıldı.Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Havadan ve karadan müdahale sürüyorEkipler, orman yangınını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/duzcede-dev-fabrika-yangini-geceyi-aydinlatti-mucadele-saatler-surdu-1108737202.html

türki̇ye

balıkesir

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balıkesir, orman yangını