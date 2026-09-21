https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/balikesirde-orman-yangini-ekiplerin-havadan-ve-karadan-mudahalesi-suruyor-1108909648.html
Balıkesir’de orman yangını: Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
Balıkesir’de orman yangını: Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
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Balıkesir’in Karesi ilçesinde arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Kocaavşar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T14:55+0300
2026-09-21T14:55+0300
2026-09-21T14:55+0300
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balıkesir
orman yangını
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Balıkesir’in Karesi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kocaavşar Mahallesi’ndeki arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradıKocaavşar Mahallesi’ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana yayıldı.Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Havadan ve karadan müdahale sürüyorEkipler, orman yangınını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/duzcede-dev-fabrika-yangini-geceyi-aydinlatti-mucadele-saatler-surdu-1108737202.html
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balıkesir, orman yangını
Balıkesir’de orman yangını: Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
Balıkesir’in Karesi ilçesinde arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Kocaavşar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Balıkesir’in Karesi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kocaavşar Mahallesi’ndeki arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı
Kocaavşar Mahallesi’ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana yayıldı.
Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Ekipler, orman yangınını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.